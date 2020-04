Elton John dona $1 millón para ayudar pacientes VIH ante coronavirus

El cantante británico Elton John anunció la donación de $1 millón para ayudar a que pacientes de VIH no se queden sin atención médica, en el contexto de la pandemia del COVID-19.

“Durante casi 30 años, mi fundación ha priorizado a las personas más vulnerables al VIH para poner fin a la epidemia del SIDA y también estamos comprometidos con esto durante la crisis COVID-19”, dijo en sus redes sociales el compositor de 73 años.

Today, I’m proud to announce that my Foundation @EJAF is launching a $1million COVID-19 Emergency Fund to make sure that our frontline partners can respond to the effects of COVID-19 on HIV care for the most marginalised communities around the world. pic.twitter.com/g4wh9dnd3d

— Elton John (@eltonofficial) April 4, 2020