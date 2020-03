Tom Hanks y su esposa Rita Wilson dados de alta en Australia

El actor estadounidense Tom Hanks y su esposa, Rita Wilson, recibieron este martes el alta hospitalaria en Australia tras permanecer ingresados en el país oceánico desde el pasado jueves al dar positivo por el COVID-19.

Nos obstante, la pareja debe guardar todavía una cuarentena, pero “ya se sienten mucho mejor”, precisó Chet Hanks, hijo de ambos, en un vídeo publicado en la red social Instagram.

El matrimonio estaba de viaje en Australia para participar en las labores de producción de la próxima cinta biográfica sobre Elvis Presley que dirigirá Baz Luhrmann, en la que Hanks actuará como el representante del ídolo musical.

El día 12 el propio actor anunció el diagnóstico positivo al realizarse la prueba del coronavirus, después de sentir varios síntomas durante su viaje por la nación oceánica.

Hanks y Wilson permanecieron aislados en el Hospital Universitario Golden Coast, en el estado australiano de Queensland, y publicaron en las redes sociales parte de su día a día y mensajes de agradecimiento a sus seguidores y al personal sanitario.

Thanks to the Helpers. Let’s take care of ourselves and each other. Hanx pic.twitter.com/09gCdvzGcO

— Tom Hanks (@tomhanks) March 15, 2020