Integrante de Bon Jovi da positivo por coronavirus

David Bryan, teclista de la banda de rock estadounidense, Bon Jovi, ha dado positivo por coronavirus, según él mismo relató a través de su cuenta oficial de Instagram el fin de semana.

“Hoy recibí mis resultados y obtuve un resultado positivo por coronavirus. He estado enfermo durante una semana y me siento mejor cada día. ¡Por favor no tengas miedo! Es la gripe, no la peste. He estado en cuarentena por una semana y lo haré por otra semana más. Y cuando me sienta mejor, volveré a hacerme la prueba para asegurarme de que estoy libre de este virus desagradable”, publicó el músico de 58 años, que aún sigue activo con la legendaria agrupación formada en 1983.

“Por favor, ayúdense unos a otros. Esto terminará pronto… con la ayuda de todos los estadounidenses”, añadió a su post el tecladista nacido en Nueva Jersey.

En el pasado David Bryan ya había estado en una situación complicada de salud, antes de grabar la banda sonora de la película de terror Netherworld en 1991. En ese entonces el músico estuvo hospitalizado a causa de un parásito sudamericano que adquirió durante una gira.

Bon Jovi tenía previsto publicar el próximo 15 de mayo su nuevo álbum, acompañado de una gira de presentación por Norteamérica junto con Bryan Adams, pero tras la pandemia todo es incierto para la banda.