VIDEO | Cortometraje recrea la paranoia que viven las personas por el coronavirus

La enfermedad del coronavirus mantiene en vilo a todo el mundo y es que esta ha cobrado la vida de miles de personas, principalmente en China, donde habría nacido el virus que se ha propagado al resto de países.

Pero poco se habla del racismo y discriminación a la que han sido sometidas la mayoría de personas asiáticas. Este sentir ha sido recreado por los cineastas Michael Tow y Teja Arboleda.

Quienes por medio de un cortometraje humorístico han decidido burlarse de la paranoia que viven cientos de personas alrededor del mundo frente a la enfermedad. Con esto buscan generar conciencia y no discriminar a las personas asiáticas principalmente.

Con la grabación los cineastas al final de los créditos aseguran que se refieren a un asiático que murió en Canadá de un ataque al corazón cuando los transeúntes no acudieron en su ayuda porque temían que tuviera el coronavirus. Un suceso trágico más que suficiente para empujarles a rodar este cortometraje, consigna el sitio especializado en ciencia y tecnología, Hipertextual.

Cabe señalar que Michael Tow ha participado en películas como como R.I.P.D. Departamento de Policía Mortal (Robert Schwentke, 2013) o Slender Man (Sylvain White, 2018) y series como Ley y orden: Unidad de víctimas especiales (Dick Wolf, desde 1999) o Blindspot (Martin Gero, desde 2015); y Tejada Arboleda ha realizado documentales como Crossing the Line: Multiracial Comedians (2008) o Model Minority: Do the Math (2013).

Recientemente la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha dicho que todavía es demasiado temprano para declarar al virus como una pandemia. Sin embargo países como Estados Unidos donde han sido reportados varios casos de la enfermedad, se han pronunciado e instado a sus ciudadanos a estar preparados.