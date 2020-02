Tarantino se convierte en padre por primera vez

El director de cine Quentin Tarantino y su esposa la cantante y modelo israelí Daniella Pick, se convirtieron en padres ayer, en un hospital de Tel Aviv, donde la pareja se mudó para el nacimiento de su primogénito.

De acuerdo con un representante del director de cine, la pareja se encuentra feliz por el nacimiento de su hijo. La prensa de Israel especulaba este domingo sobre el nombre del bebé, que es un niño.

Tarantino, de 56 años, y Daniella, de 36, se casaron en el 2018 en una inesperada boda que tuvo lugar en los Ángeles.

Los deseos de la pareja siempre fueron que su pequeño naciera en Israel, donde además se quedarán a vivir después del parto.

Ambos se conocieron durante la gira promocional de Tarantino por la película Inglorious Basterds en 2009 y, más tarde, Pick tuvo una breve aparición en otra de sus obras Once Upon a Time in Hollywood, consigna una publicación del periódico La Vanguardia.