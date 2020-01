Antonio Banderas recibe el goya al mejor actor protagonista por Dolor y gloria

En un año redondo para él, con una candidatura a los Oscar, Antonio Banderas se hizo ayer en su Málaga natal con el Goya a mejor actor protagonista por su papel en “Dolor y gloria”, de Pedro Almodóvar.

“Llevo el corazón en la boca ahora mismo”, dijo conmovido el actor, tras recibir su primer Goya a mejor actor.

La recogida del premio se convirtió en un homenaje a Almodóvar, gran triunfador de la noche con siete estatuillas para su cinta, entre ellas mejor película, mejor dirección y mejor guión original.

“He aprendido tanto de ti”, le dijo Banderas a Almodóvar, con el que ha trabajado en ocho películas.

“Tú me has entendido mejor que nadie. Espero que los círculos no se hayan cerrado y que tengamos la oportunidad de volver a trabajar juntos en el futuro”, añadió el intérprete.

A sus 59 años, el célebre actor malagueño vive el año más laureado de su extensa carrera gracias a su papel de Salvador Mallo, un director consagrado en crisis creativa inspirado en el mismo Pedro Almodóvar.

El papel le valió en mayo el premio a mejor interpretación masculina en el festival de Cannes, una nominación en los Globos de Oro y otra para los Oscar del próximo 9 de febrero.

Con estos antecedentes, pocas opciones tenían sus rivales Antonio de la Torre por “La trinchera infinita”, Karra Elejalde por “Mientras dure la guerra” y Luis Tosar por “Quien a hierro mata”.

Nacido en 1960 en Málaga, Antonio Banderas, cuyo nombre real es José Antonio Domínguez Bandera, es uno de los actores españoles más reconocidos internacionalmente pero su fama no había ido acompañada de grandes distinciones.

De Málaga se trasladó a Madrid con el sueño de ser actor y después de foguearse en el teatro, consiguió su primer papel en la gran pantalla en “Laberinto de pasiones” de Almodóvar.

De la mano del director manchego consiguió sus primeras nominaciones en los Goya con “Matador” (1986) y “¡Átame” (1989), a las que seguirían la de “Two Much” (1996) de Fernando Trueba y “La piel que habito” (2011), nuevamente con Almodóvar.

En los años 1990, Banderas dio el salto a Hollywood y, con un aura de “latin lover”, alcanzó la fama internacional participando en grandes producciones como “Philadelphia”, “Entrevista con el vampiro” o “La máscara del Zorro”.

Desde entonces ha compartido pantalla con Brad Pitt, Tom Cruise, Meryl Streep, Anthony Hopkins o Emma Thompson y ha alternado todo tipo de géneros.

La academia española reconoció esta prolífica carrera con el Goya de Honor de 2014, ceremonia en la que Banderas se comprometió a entregarse a partir de entonces “en cuerpo y alma a encontrar los caminos que me quedan por recorrer”.

En la gala de esta noche recordó que se cumplen tres años desde que sufrió un ataque al corazón. Un lance que superó más que exitosamente.

“No sólo estoy vivo, sino que me siento vivo”, dijo emocionado esta noche.