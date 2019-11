El Salvador vivirá una “noche loca” con Kiss

Lo que todos los amantes del rock estaban esperando será una realidad el 24 de abril de 2020. Hoy se confirmó que finalmente El Salvador ha sido incluido en la última gira “End Of The Road” de la icónica banda de hard rock estadounidense, Kiss, por lo que la fanaticada en el país podrá hacer su sueño realidad: ver una de sus presentaciones en vivo después de casi medio siglo de existencia.

La productora Two Shows Producciones dio a conocer hoy la noticia a los salvadoreños, que se volcaron a las redes sociales con mucho éxtasis al tener confirmada por fin la visita, avivando desde ya este concierto histórico.

“¡Kiss finalmente estará en El Salvador en su última gira! La banda legendaria conformada por Paul Stanley (guitarra y voz), Gene Simmons (bajo), Eric Singer (batería) y Tommy Thayer (guitarra) se estará presentando en el estadio Jorge “Mágico”” González el 24 de abril de 2020″, anunció esta mañana Two Shows en un comunicado, que en 50 minutos llevaba más de 300 veces compartido en Facebook.

“Esta será la última oportunidad de disfrutar la banda en vivo después de casi 50 años de éxito y una increíble carrera musical. En el 2018 la banda anunció su última Gira ‘End Of The Road’ y terminará en el 2021”, añadió.

El concierto pinta a ser todo un éxito para abrir el 2020, tras la presentación de lujo que ofreció Iron Maiden el pasado 6 de marzo de 2016, concierto que congregó a más de 22,000 fanáticos en el mismo recinto deportivo.

“Este show será el resultado final de su carrera. Es la más impresionante e increíble gira en toda su historia y el show en El Salvador incluirá fuego, explosiones, más sorpresas y, por supuesto, todos sus hits”, adelantó la productora.

La preventa especial para VIP y Kiss army fans que incluye meet and greet iniciará el 26 de noviembre de 2019, por medio de kissonline.com y todoticketsv.com, mientras que la venta al público en general será a partir del 27 de noviembre.

SU LEGADO

Kiss es una es una banda fundada en Nueva York en 1973 por el icónico bajista Gene Simmons y el guitarrista Paul Stanley. Con casi 50 años de trayectoria ha influenciado a grandes agrupaciones como Mötley Crüe, Metallica, lron Maiden, Pearl Jam y Megadeth, y su música ha vivido por generaciones.

La banda ha vendido más de 100 millones de álbumes en todo el mundo no solo por su calidad musical, sino por el performance que ofrece, que incluye maquillaje facial y extravagantes trajes con plataformas, desafiando la estética masculina de la época y en la actualidad.

Entre los éxitos más sonados de la banda están I Was Made For Lovin’ You, Rock and Roll All Nite, Crazy Crazy Nights, Detroit Rock City, Forever y Heaven’s on Fire.