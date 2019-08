VIDEO | Susy Pérez, de modelo y bailarina de Jennifer López a indigente

Susy Pérez fue bailarina profesional y modelo que acompañó en varias ocasiones a la cantante Jennifer López, pero la fama le duró poco a Pérez, actualmente deambula por las calles del Alto Manhattan en Nueva York.

La joven de origen dominico-puertorriqueña cayó hace unos años en el mundo de las drogas. Como muchos otros desamparados, la caribeña duerme en las aceras y a veces se cobija en las estaciones del Subway.

La mujer confesó que tras su condición vulnerable ha sido víctima de varias violaciones en la calle.

Además la exbailarina dijo que lo que influyó en que cayera en las drogas fue la muerte de su madre.

“A mí me dieron una golpea’ que me dieron pa’ muerta, quedé inválida y perdí tres trabajos. Esa Susy se perdió… y se perdió por una razón; cuando yo perdí a mi mamá, yo me perdí”, externó Pérez.

Acá puede ver el video: