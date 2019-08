Derroche de energía con Vilma Palma e Vampiros y Miguel Mateos

Una noche de buena música y recuerdos vivieron los salvadoreños con los sudamericanos Miguel Mateos y la banda argentina, Vilma Palma e Vampiros.

Con un derroche de energía y buenas melodías, la noche del jueves hizo recordar la década de los 90`s. la velada inició con los teloneros, Prueba de Sonido.

Los nacionales tocaron sus temas clásicos: Si estuvieras conmigo, Te voy amar, Más que una amiga y Hacer nuestro el universo.

Antes que el reloj marcara las diez de la noche, la banda originaria de Rosario, Argentina, irrumpió en el escenario de CIFCO. Los gritos de los asistentes dieron la bienvenida a Mario “Pájaro” Gómez, vocalista de Vilma Palma.

La energía característica de los argentinos embriagó de inmediato a los espectadores que cantaron junto a los músicos los temas Me vuelvo loco por vos, con la que abrió el “set list” la banda. Luego deleitaron con sus grandes éxitos: Te Quiero Tanto, Mojada, Travesti, de su producción 3980; también sonaron Un camino hasta vos, Bye Bye, Voy a vos, de su álbum fondo profundo.

La noche fue el momento para que Vilma Palma presentara su nueva producción Carcamam, del nuevo disco llamado Boomerang.

Pero el vocalista vuelve y con un eufórico gritó “aguante El Salvador, carajo”. Luego hizo regresar a la banda con sus temas clásicos, entonces suenan las infaltables Fernet con coca, El auto rojo y La pachanga.

Al filo de las 11:30 de la noche las luces del escenario se atenuaron y saltó al escenario el argentino Miguel Mateos, que, con un tono más serio, interpretó Llámame si me necesitas. Luego continuó con No me importa nada más, canción de su nueva producción Undotrecua.

En una interpretación, con menos energía, Mateos alternó entre sus más recientes trabajos de estudio y sus clásicos.

El argentino se despidió de los asistentes que acompañaron con sus voces y palmas, sus grandes éxitos Desnúdate, Es tan fácil romper un corazón, Cuando seas grande y la noche la cerró con Obsesión