Los Picapiedras regresarán a las pantallas de televisión con nuevas aventuras

La Popular caricatura Los Picapiedrasque que se estrenó en 1960 y que conquistó a varias generaciones, regresará a las pantallas con nuevas historias dedicadas al público adulto.

De acuerdo con Variety, Warner Bros ya trabaja en una nueva serie de estos famosos personajes, que en capítulos posteriores se convirtieron en padres de “Pebbles” y “Bam Bam”, respectivamente.

Las aventuras de Pedro, Vilma, Pablo y Betty, convirtieron a la serie animada de Hanna-Barbera, en una de las más exitosas en la historia de la televisión. En la actualidad sus más de 160 episodios aún pueden disfrutarse en varios países.

Aunque el proyecto está en una etapa temprana de desarrollo, se supo que será una serie cómica animada para adultos basada en la idea y los personajes originales, y pensada para ser emitida -no se informó a través de qué canal o cadena- en el prime time de la televisión estadounidense.

La caricatura está ambientada en una ficticia Edad de Piedra, en la que las personas conviven con dinosaurios, mamuts y hasta tigres dientes de sable.

No es la primera vez que aparecen proyectos vinculados a esta adorable historia. De hecho, ya hubo dos series de corta duración llamadas The New Fred and Barney Show y The Pebbles and Bamm-Bamm Show, enfocada en los hijos de ambas familias.