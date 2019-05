Se suicida actor de “Breaking bad”

Unos de los actores de la famosa serie Breaking bad se suicidó el pasado lunes al lanzarse de un puente, así lo han informado este miércoles varios periódicos internacionales.

El actor fallecido es Isaac Kappy, de 42 años, quien interpretó papeles secundarios en Breaking bad y la película de Thor.

Kappy se tiró desde un puente y fue atropellado por un vehículo en Arizona, Estados Unidos, según una publicación de la revista People.

Un día antes el actor había publicado un largo texto titulado: “Cuidado con el hombre que no tiene nada que perder, porque no tiene nada que proteger”.

“Verá, me creía un buen tipo. No he sido un buen tipo. De hecho, he sido un tipo bastante malo toda mi vida. He vendido drogas. Tengo atrasos en los impuestos. Tengo deudas. He abusado de mi cuerpo con cigarrillos, drogas y alcohol. He sido abusivo con las personas que me amaban, incluyendo a mi FAMILIA”, dice parte del texto que compartió el actor con sus seguidores.

Según la revista, antes de que el actor saltara al vacío varias personas intentaron persuadirlo y que desistiera de hacer, pero sin tener éxito.

Tras su muerte el Departamento de Seguridad Pública de Arizona ha dado por cerrada la investigación del suicidio.