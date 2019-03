Eduardo Franco Estilistas Soho Cascadas inaugura su espacio de SPA y relajación

Eduardo Franco Estilistas and Make Up y sus marcas Artdeco de Alemania, Asian Spa by Artdeco y Sales of Epsom de Dr. Teals te invitan a vivir un viaje de relajación oxigenante, aromaterapéutica y mineralizante en su Estación SPA exclusiva en la nueva Sala Cascadas Soho.

Cada uno de los servicios faciales Artdeco brinda beneficios exclusivos que aportan oxígeno a la piel del rostro, incrementando los niveles hasta un 116% evitando que la piel se deteriore prematuramente promoviendo su óptimo funcionamiento. Dale a tu piel un momento de respiro, relajación y suavidad para lucir más joven y sana.

Skin Care ASIAN SPA by Artdeco son cuatro líneas de tratamiento corporal para mimarte con aromas únicosde la flora exótica de Asia. Los componentes aromáticos contienen a su vez sustancias activas que se encuentran también en la medicina tradicional asiática, brindando una experiencia aroma terapéutica que estimula los sentidos. Como quieres sentirte hoy, ¿New Energy, Skin Purity, Sensual Balance o Deep Relaxation? ¡Vive la experiencia de la Armonía, del Aroma y del Color!

Eduardo Franco en su Estación SPA tiene algo para ti Sales de Epsom Dr. Teals, terapias de mineralización con beneficio holístico.

Terapia desintoxicante con carbón activado

Terapia de mineralización con Sales de Epsom y Carbón activado de origen vegetal con propiedades desintoxicantes, antiinflamatoria, antioxidantes y purificantes que al ser absorbidos por la piel contribuyen al bienestar y equilibrio saludable de nuestro cuerpo.

Terapia relajante antiestrés con lavanda inglesa

Terapia de mineralización con Sales de Epsom y Lavanda con reconocidos beneficios aroma terapéuticos, relajantes, antisépticos, regeneradores y analgésicos, que al ser absorbidos por la piel y los sentidos producen un total estado de armonía entre cuerpo y mente.

Terapia de mineralización intensiva con Sales del Himalaya

Terapia de mineralización intensiva con Sales de Epsom y Sales rosa del Himalaya con 84 minerales y oligoelementos entre calcio, magnesio, potasio, hierro y cobre, proveen y estimulan el óptimo funcionamiento de la piel fortaleciendo su sistema inmunológico.

Terapia Anti-age con minerales y algas

Terapia de mineralización y anti envejecimiento con Sales de Epsom y Algas Marinas que brindan beneficios tonificantes, hidratantes, suavizantes, depurativos, drenantes, antioxidantes y nutritivos. Aumenta la elasticidad y el tono de la piel disminuyendo su flacidez.

Terapia de mineralización para manos

Terapia de mineralización para brazos y manos, su efecto descongestionante promueve la buena circulación, alivia los dolores musculares y mejora profundamente la suavidad de la piel, embelleciendo nuestras delicadas manos.

Terapia de mineralización para pies

Terapia de mineralización para pies cansados, sensibles y adoloridos. Estimula la descongestión, desinflamación y relajación reforzado con un estimulante masaje terapéutico y una mascarilla de sales vivirá una experiencia única.

Eduardo Franco Salón Cascadas Soho es tu perfecto punto de encuentro con la belleza y relajación.