Video de niño rapero rechazado en programa televisivo salvadoreño se hace viral

El video de un niño rapero que se gana la vida en las calles de San Salvador se hizo viral en las redes sociales luego que una persona lo grababa mientras improvisaba una canción.

“¿Cuál es tu nombre?”, preguntó la persona que grabó el video. “Me llamo Luis Mauricio y desde los cinco años me ha gustado la música. Siempre he intentado salir a cantar y tengo la oportunidad, gracias a Dios, me ando rebuscando”.

Cuando le preguntaron con quién andaba, el niño respondió que él solo. Agregó que minutos antes había encontrado “un show” y que había intentado cantar pero que “no hubo tiempo”.

“¿Cuál show?”, le preguntó el autor del video. “De Buena Onda. Me regalaron esta gorra, por cierto”, respondió. La misma persona le preguntó si no lo habían dejado cantar. “No. No me dejaron cantar”, contestó.

En un comunicado publicado en el Facebook del programa Buena Onda, que se transmite en Canal 33, aseguraron que no dieron espacio para que Gran Luigi cantara porque “el evento había sido planeado con meses de anticipación y contábamos con un itinerario demasiado pesado de artistas nacionales”.

Gran Luigi aseguró que vive con su papá, mamá y hermanos cerca de la Universidad Nacional y que suele ganarse la vida cantando en los buses del transporte público.