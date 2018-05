Weinstein comparecerá ante un juez por cargos de abusos sexuales

El productor de Hollywood Harvey Weinstein comparecerá este viernes por primera vez ante un juez para responder a cargos de abusos sexuales, meses después de que decenas de denuncias contra él hundieran su carrera y desataran un fuerte movimiento de repulsa en este tema.

Weinstein, de 66 años, se presentará primero en una comisaría policial de Nueva York para que le tomen las huellas, y posteriormente será trasladado a un tribunal de Manhattan, donde le anunciarán los cargos, informaron a medios locales fuentes judiciales.

El caso lo está llevando la fiscalía del distrito de Manhattan, a cargo de Cyrus Vance, que de por sí está siendo objeto de una investigación por no buscar el procesamiento de Weinstein cuando recibió denuncias contra él hace varios años.

La fiscalía de Manhattan no ha confirmado oficialmente esa presentación de Weinstein, pero, de acuerdo con fuentes judiciales, el caso porque se enfrentará en primer lugar el productor de Hollywood está vinculado con un abuso denunciado en 2004.

Se trata del caso de la estudiante universitaria y aspirante a actriz Lucia Evans, quien denunció haber sido forzada a practicarle sexo oral a Weinstein durante un viaje de negocios, según aseguró en octubre pasado a la revista The New Yorker.

Pero también se enfrenta a un caso más grave, de violación, que supuestamente fue cometida en 2010 y que sufrió la actriz Paz de la Huerta, un caso que nunca llegó a los tribunales al considerar la fiscalía que no había suficientes pruebas.

Ese caso desató muchas críticas contra la fiscalía encabezada por Vance, especialmente después de que surgieran múltiples denuncias sobre otros abusos o acosos sexuales que fueron difundidos en las siguientes semanas por decenas de personas.

De acuerdo con fuentes conocedoras del caso consultadas por el diario Daily News, se desconoce si aparte del caso de Lucia Evans Weinstein tendrá que responder sobre las otras denuncias levantadas en su contra.

Weinstein se enfrenta a acusaciones parecidas en Los Ángeles, y también ante la posibilidad de que las autoridades fiscales federales lancen sus propias pesquisas, anunció el miércoles The Wall Street Journal.

Las investigaciones federales se centran en si Weinstein pudo atraer a mujeres o inducirlas a cruzar las fronteras interestatales para terminar cometiendo un crimen sexual, algo que sí podría ser procesado por las autoridades federales.

De confirmarse estos informes, implicaría que el cerco judicial contra el productor de Hollywood se amplía al intervenir las autoridades federales.

Dependiendo del cargo que enfrente se conocerá si Weinstein queda en libertad bajo fianza este viernes, y en qué condiciones.

Un jefe policial de Nueva York, Dermot Shea, afirmó hoy que estaban siguiendo el caso “muy estrechamente” con la fiscalía a cargo de Vance, pero se excusó de dar más información.

“No voy a dar un número exacto, pero se trata de más de una (denuncia). Tenemos varias demandas y el caso se está investigando activamente”, afirmó Shea, detective jefe de la Policía de Nueva York en una rueda de prensa convocada para otros temas.

El productor de Hollywood fue visto ayer por medios de comunicación comiendo en el barrio de Malibu, en Los Ángeles, pero hoy se desconocía su paradero.

El abogado de Weinstein, Benjamin Brafman, no ha hecho comentarios sobre los informes sobre la presentación de su cliente ante un juez, pero sí ha dicho previamente que el productor sostiene que las relaciones sexuales que mantuvo con las denunciantes fueron por consenso.

Las primeras denuncias contra Weinstein aparecieron en octubre pasado en The New Yorker y en el diario The New York Times, pero fueron seguidas de numerosos casos que le afectaron a él, pero también a otras figuras del mundo del cine y de la televisión.

Más recientemente, en Nueva York, el fiscal general del estado, Eric Schneiderman, renunció el 7 de mayo por acusaciones parecidas.

Toda esta oleada generó el movimiento #MeToo, la movilización mundial más fuerte que ha habido en la historia reciente contra el acoso y el abuso sexual, con denuncias que surgen a diario y se extienden a ámbitos más allá del mundo del cine.