FOTOS| Kylie Minogue cumple 50 años luciendo su cuerpo en redes sociales

Kylie Minogue, cantante, modelo y actriz australiana, llegó este lunes a los 50 años de vida y los celebró subiendo a redes sociales una fotografía de ella desnuda cubierta solo por una guitarra.

Minogue ha sido apodada la Madonna Australiana o la reina del pop europeo por haber alcanzado la fama mundial a principios de los noventa al colocarse en el primer puesto de las listas de popularidad de las radios de Europa.

Algunos de sus éxitos son: “Can’t get you out of my head”, “All the Lovers”, “Get outta my way”y “Love at the first sight”. El pasado mes de abril publicó “Stop me from falling”, su último sencillo en el que el dúo cubano Gente de Zona colaboró con ella.

Esta son las fotos que reflejan que con cinco décadas sobre sus hombros no ha perdido su figura.