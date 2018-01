Phil Collins cumple 67 años y se prepara para visitar Latinoamérica

El músico y cantante británico Phil Collins llegó a los 67 años de edad este miércoles en medio de su gira Not Dead Yet con la que visitará Latinoamérica el próximo mes, informó el sitio web del cantante.

Los países que visitará será: Brasil, Perú, Chile, México, Uruguay, Argentina, Venezuela y Puerto Rico.

La gira lleva el mismo nombre del libro autobiográfico del cantante, que traducido al español significa “Aún no estoy muerto” y, según Infobae, fue puesto por el mismo Collins quien a pesar de lo complicado de su estado de salud, divorcios y conflictos legales cree que todavía hay muchas razones para vivir.

Algunos de los 30 éxitos musicales del cantante son You’ll Be in my Heart, pieza musical con la que ganó el Óscar a mejor canción de película; Easy Lover, In the Air Tonight, One More Night, Another Day in Paradise, este último hit obtuvo el premio a mejor canción del año en los Grammys de 1991.