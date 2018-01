La nueva selfie en topless de Kim Kardashian

Kim Kardashian compartió una nueva selfie reveladora en su cuenta de Instagram, que en menos de 24 horas logró más de 3.8 millones de likes.

La mediática, de 37 años, se mostró ante su millones de seguidores con minúscula bragas mientras cubría su busto desnudo con sus brazos.

No es la primera vez que la estrella del reality Keeping up with the Kardashian decide retratarse con muy poca ropa y muy sexy en su cuarto de baño.

A principios de este mes, la exitosa empresaria y el rapero estadounidense Kanye West le dieron la bienvenida a su hija Chicago a través de un vientre en alquiler.

Poco después, se reveló el certificado del bebé, que nació en el hospital Cedars-Sinai en Los Ángeles, donde nacieron los otros dos niños, North y Saint.