Bukele advierte a alcaldes serían arrestados por cobro ilegal

Después de que el presidente de la República, Nayib Bukele, advirtió este viernes a los alcaldes que se disponían a cobrar una especie de impuesto por entrar y descargar productos en sus municipos, los ediles dieron marcha atrás a la decisión y ofrecieron disculpas públicas.

En redes sociales circuló que tres alcaldías del departamento de Morazán se habían unido para que a partir de este mes cobrar una especie de impuesto por entrar a sus municipios y descargar mercadería.

El mandatario reaccionó de inmediato a través de su cuenta en Twitter. “Esto no es un impuesto, es prácticamente un intento de suplantar uno de los cobros más famosos que hacían las pandillas”, dijo. Acto seguido advirtió que “los alcaldes que no retiren este cobro ilegal y no emitan una disculpa pública en la próxima hora, serán arrestados por extorsión”.