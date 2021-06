La enmarañada (y a la vez fácil) investigación de la entrega de dinero a oenegés

Noel Orellana, el exasesor legislativo y ahora magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), detalló la tarde de este miércoles en la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa cuáles son las oenegés a las que les daban fondos del presupuesto legislativo.

“A mí me daban el listado. Me decían: aquí va a el listado de las instituciones a las cuales se les va a asignar fondos que originalmente no venían dentro del presupuesto”, detalló Orellana

Uno de los diputados lo interrumpió para decirle: “O sea que hacían una listita y decían a este le vamos a dar tanto, tanto, tanto”.

“No —contestó — A mí ya me la daban hecha. Y me decían que esas eran las modificaciones que se iban a hacer. Entonces yo me limitaba a incorporar al dictamen ese listado que personalmente me entregaban”.

Otro diputado le preguntó: “¿quiénes eran los que le daban las instrucciones de las modificaciones?”.

Orellana contestó: “Los diputados presidentes de las comisiones de Hacienda: Julio Gamero, Gerson Martínez y Lorena Peña”.

El exasesor legislativo dijo desconocer los criterios que tomaban los diputados para asignar fondos a las oenegés. “Como subalterno, me llamaban y se me pedía elaborar un dictamen con variantes y hasta ahí. Uno solo facilita el trabajo”.

Por su parte, el exjefe de la Unidad de Asesoría Técnica de la Asamblea Legislativa, Alejandro Solano, aseguró que Orellana jamás le habló que las transferencias de dinero que se hacían a las ONG era un mecanismo ilegal.

“¿Quién le dio la indicación de no conocer nada sobre la Comisión de Hacienda?”, le preguntó una diputada. “A mí nadie me daba indicación, era mi voluntad”, contestó.

Otro diputado manifestó: “Nos han dicho que llegaba un diputado y decía: mirá, vamos a modificar el presupuesto y le vamos a dar esta cantidad de fondos a determinada organización y eso no era discutido en comisión, ¿qué opina de esto?”.

Solano contestó: “Para mí es nuevo saber que un técnico está manejando cantidades, es nuevo”.

Según fuentes legislativas, en la entrega de dinero a las oenegés en las pasadas legislaturas están involucrados jefes de fracción de esas épocas, presidentes de la Comisión de Hacienda, técnicos que tenían a su cargo esa comisión, jefes de los técnicos y el gerente de Operaciones Legislativas.

Carmen Elena Calderón de Escalón, Julio Antonio Gamero Quintanilla y Lorena Peña, por ejemplo, manejaban a su entera discreción la Comisión de Hacienda. El técnico Noel Orellana (ahora magistrado del Tribunal Supremo Electoral) era hombre de confianza del grupo parlamentario de ARENA, sobre todo de la diputada Calderón de Escalón y Gamero. Muchos cambios en los dictámenes se hacían a través de él sin que los diputados, a la hora de votar, se dieran cuenta, agregan.

Tanto es así que “se inventaron las colas del presupuesto”, las cuales eran un agregado al final del dictamen que muchas veces no se leían ante el pleno legislativo a la hora de votar por el presupuesto general de la nación. En esas “colas” iba la distribución del dinero para las oenegés.

Otro de los hombres fuertes de esa época era Alejandro Solano, jefe de los técnicos de las comisiones, quien supervisaba a los técnicos y daba su aval al trabajo de estos. Pero la cabeza era el gerente de operaciones legislativas, Armando Pineda Navas, quien duró más de 30 años en la Asamblea Legislativa porque conocía todos los asuntos sucios de este Órgano de Estado y mantenía una especie de chantaje a los diputados. Pineda Navas salió de ese cargo a presidente de la Corte Suprema de Justicia hasta que la actual Legislatura no destituyó.

Una de las formas para que la comisión especial siga una investigación de este caso y acercarse a la verdad es ver los videos de las plenarias en las cuales se aprobaron los presupuestos, así como también llamar a cada exjefes de fracción, presidentes de las comisiones de Hacienda, ex técnicos, exgerente de operaciones legislativas, diputados que pertenecieron a esa comisión y representantes de oenegés, de acuerdo con las fuentes legislativas.