Diputados aprueban la Ley Bitcoin

Con 62 votos a favor, diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron la madrugada de este miércoles la Ley Bitcoin, la cual establece el bitcoin como “moneda de curso legal” en El Salvador.

De acuerdo con el artículo 7 de la ley, “todo agente económico deberá aceptar bitcóin como forma de pago cuando así le sea ofrecido por quien adquiere un bien y un servicio”.

El tipo de cambio entre dólar y bitcóin será establecido por el mercado, dice la ley. Además, se permitirá que todas las contribuciones tributarias puedan ser pagadas en esta criptomoneda.

La tarde del martes, la ministra de Economía, María Luisa Hayem, llevó la propuesta de la Ley Bitcoin a la Asamblea Legislativa.

Minutos después, el pleno de la Asamblea El pleno aprobó una modificación de agenda y el presidente de ese órgano de Estado convocó a sesión a las comisiones de Hacienda y Financiera para “discutir las iniciativas incorporadas”.

Menos de una hora después, el diputado Christian Guevara pidió incorporar la pieza de correspondencia que contiene la Ley Bitcoin; mientras tanto, el presidente Nayib Bukele escribía en su cuenta de Twitter que “La Ley Bitcoin es ambiciosa, pero sencilla… y que el Gobierno garantizará la convertibilidad al valor exacto en dólares al momento de cada transacción”.

Luego agregó: “A su vez, traerá inclusión financiera, inversión, turismo, innovación y desarrollo económico para nuestro país”.

El pasado fin de semana, Bukele intervino en el foro Bitcoin 2021, el mayor encuentro en la historia de las monedas virtuales que se celebró en Estados Unidos, y dio a conocer la iniciativa de darle curso legal en El Salvador.

Uno de los usos que se plantean para este criptoactivo, según el mandatario, es la transferencia de las remesas de dinero que envían los salvadoreños en Estados Unidos para evitar el pago de comisiones.

No obstante, no se ha aclarado la forma en que los usuarios salvadoreños no pagarían las comisiones que la misma red de bitcoin establece y tampoco se han dado más detalles de la iniciativa.

Tampoco se ha señalado las medidas que el país tomaría para evitar que las criptomonedas sean utilizadas para actividades criminales, como las extorsiones de las pandillas o el lavado de dinero.

De concretarse la medida, El Salvador se convertiría en el primer país en reconocer el bitcoin como una moneda legal de intercambio.