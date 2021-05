Exdiputado Quijano no se presenta ante juez por acusación de negociar con pandillas

El exdiputado por ARENA, Norman Quijano, no acudió este martes a un citatorio del Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador, para notificarle de la acusación en su contra por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral, derivada de las investigaciones en las que se le ligan a negociaciones con pandillas, mientras fue candidato presidencial arenero a principios de 2014.

A la cita acudió Samuel Flores, abogado de Quijano, quien dijo que debe conocer las acusaciones entregadas al juzgado en el requerimiento fiscal y no ahondó en la inasistencia de su defendido.

El pasado 1 de mayo, Quijano confirmó mediante su cuenta de Twitter que se encontraba fuera del país, en atención de “compromisos familiares” y que regresaría en dos días para acudir al llamado de las instancias judiciales.

“Al pueblo salvadoreño le digo que no tenga la menor duda que defenderé mi inocencia hasta mi último aliento.En el momento que sea requerido, me presentaré para dar la cara, pues como siempre lo he dicho, y quienes me conocen lo saben, soy inocente”, expresó el político.

Al día siguiente, varios medios de Honduras recogieron declaraciones de Quijano, en las que confirmaba su presencia en dicho país y se decía “perseguido político del gobierno de Bukele”.

Este martes, sin explicar el por qué no se había hecho presente a la diligencia judicial, el exlegislador se limitó a decir en Twitter: “Mi caso, ya está siendo llevado por mis abogados, con la fe puesta en Dios que va a imperar la justicia”.

Por esta misma acusación, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó en 2020 una solicitud de antejuicio en contra del entonces diputado, para que fuera desaforado. No obstante, el pasado 7 de mayo, con 41 votos a favor y 34 en contra más una abstención, la Asamblea rechazó desaforarlo.

La principal prueba contra Quijano es un video en el que puede vérsele reunido con unas personas entre ellas un pastor evangélico y presuntos miembros de pandillas.

El 11 de octubre de 2019 el testigo criteriado Noé, durante el juicio de la mediáticamente denominada “Operación Cuscatlán”, declaró que durante otra reunión, Quijano había ofrecido hasta $1 millón a representantes de la MS-13 y el Barrio 18.

El 12 de diciembre de 2019, el Juzgado Especializado de Sentencia A proyectó un material audiovisual en el que se escucha a Quijano prometer que, en caso de ganar las elecciones, reorientaría dinero del Gobierno para que los alcaldes invirtieran en la reinserción de delincuentes.

Queda por develarse la fecha en que el Juzgado Séptimo De Paz programará la audiencia inicial contra el acusado.