Bukele: “No es la primera vez que se destituye un magistrado”

El Gobierno transmitió en cadena nacional una reunión de los representantes diplomáticos de varios países con el presidente Nayib Bukele para hablar de la destitución de cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de Raúl Melara, ahora exfiscal general.

El presidente les recriminó a los diplomáticos de países como España, Canadá, y otros así como también de la Unión Europea, las condenas internacionales por la destitución de los magistrados y el fiscal.

A la reunión no llegó el representante de Estados Unidos.

Bukele les dijo que había sido una interpretación errónea y que la nueva Asamblea Legislativa no podía mantener en esos cargos a funcionarios con vínculos partidarios.

En varios momentos de las dos horas de duración de la transmisión, les recordó que Melara había sido financista de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y que incluso asesoró a Carlos Calleja cuando este fue candidato presidencial.

Les reiteró, además, que no podía la Asamblea mantenerlos en los cargos porque había suficientes causales para la destitución.

Justificó que era la tarea de los nuevos diputados porque están legitimados para hacerlo después de los resultados de las elecciones del 28 de febrero de 2021.

“Me pareció extraño que hubo condenas por lo que pasó el sábado. No había nada que condenar. No lo digo por la soberanía, la autodeterminación y la no intervención, aunque hubiera y se permitiera intervención, pero no tenía lógica lo que estaban diciendo”, les dijo a los diplomáticos.

Recordó que después de ganar las elecciones en febrero de 2019 les preguntó a sus asesores: “¿cómo vamos a trabajar con un fiscal de ARENA?”

También señaló que la elección de Apolonio Tobar como procurador de Derechos Humanos es consecuencia de la negociación entre ARENA y el FMLN.

Afirmó, asimismo, que antes (no especificó cuándo) hubo destituciones de magistrados pero que en esas épocas la comunidad internacional nunca se pronunció en contra.

“No es la primera vez que se destituye a un magistrado en este país. Ellos destituían magistrados; pero es extraño. No había condenas”, expresó.

Les pidió también que si el país hace algo mal se lo digan a él pero, en este caso, repitió varias veces que la Asamblea Legislativa no había hecho nada malo.

Les dijo, además, que los diplomáticos solo se habían reunido con la oposición que, según él, representa a muy pocos sectores poblacionales.