Amantes, amigas y familiares con plazas en la Asamblea Legislativa

El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, afirmó este martes que algunos diputados de gestiones pasadas, llevaron a trabajar a amantes, familiares, allegados y fanáticos partidarios al Órgano del Estado.

“Todos los días descubrimos personas que están escondidas, personas que no están haciendo nada. Ahí metieron gente solo por meter”, aseguró Castro en la entrevista Frente a Frente, de la Telecorporación Salvadoreña.

En ese sentido, señaló que ha habido exdiputados y exasesores de fracciones como las de ARENA y FMLN, que quieren seguir percibiendo sus sueldos en la legislatura actual: “Eso no lo vamos a permitir”, recalcó.

El pasado lunes, la vicepresidenta de Junta Directiva, Suecy Callejas, denunció la existencia de “plazas cobra”, en legislaturas pasadas. La diputada atribuyó a algunos exdiputados, el cobro de comisiones a otras personas, para obtener un empleo en la Asamblea.

Al respecto, Castro agregó que después de las elecciones del pasado 28 de febrero, los partidos tomaron gente contratada de sus fracciones y trasladarla a plazas institucionales, prácticas que, indicó, también se están investigando, como parte del proceso de reestructuración en la Asamblea.

Reiteró además que 1,019 contratos que vencieron el pasado 30 de abril, ya no se renovarán. Este mecanismo habría sido avalado por directivos anteriores como las exdiputadas Yanci Urbina y Cristina Cornejo del FMLN, dijo Castro.

La no renovación de estas plazas han llevado a uno de los sindicatos de la Asamblea Legislativa a tomar medidas de hecho. Sobre esto, el presidente legislativo dijo que no trabajarán con sindicatos que no desmonten agendas político-partidarias.

“Hace un mes, este sindicato estaba condenando todo lo que hoy está defendiendo”, mencionó, en relación a que este mismo sindicato denunció, semanas antes que terminara la gestión pasada, que la mitad de las plazas legislativas las componían empleados que percibían sueldos sin presentarse a trabajar.

Castro también anunció una reducción de $7 millones en el presupuesto que ocupa la Asamblea. durante la entrevista, explicó que llevó una propuesta a la Junta Directiva basada en proporcionalidad, pero en la que se aplicaba una disminución general para todos los partidos.