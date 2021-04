Funes acusa a diputado Bruch de “drogadicto, borracho, misógino y periodista mediocre”

Con un look casual en el que alternó un blazer adornado con una pañoleta azul y pantalones de mezclilla, el diputado electo por Nuevas Ideas, Carlos Hermann Bruch Cornejo, subió a recoger la credencial que le expidió el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Bruch se puso de pie en medio del coro de aplausos que recibían sus compañeros de bancada y llegó a la tarima a recoger su credencial, para después mostrar con su mano izquierda un gesto que asemeja a dos cuernos, que es bien conocido entre los fanáticos de la música rock.

La versión más extendida sobre quién popularizó este símbolo con las manos es la que atribuye su innovación a la desaparecida leyenda del heavy metal, Ronnie James Dio, vocalista de icónicas bandas como Rainbow y Black Sabbath.

Según comentó en su momento el vocalista inglés, dicho gesto lo aprendió de su abuela de origen italiano, quien solía hacerlo a manera de superstición para ahuyentar al demonio. El mismo Dio lo bautizó posteriormente como “malocchio” y desde hace varias décadas, está ligado al género rock.

Bruch se enorgulleció tanto de su gesto, que colocó una foto en su cuenta de Twitter con un mensaje en el que dijo “long live” (larga vida), seguido del emoji del gesto del rock y el emoji de la bandera de El Salvador.

En esa misma publicación, además etiquetó al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, de quien meses atrás circularon fotografías cuando era más joven mientras hacía ese mismo gesto, con la frase: “Ya entré al club bro”.

La foto no pasó desapercibida y uno de los comentarios corrió a cargo de Mauricio Funes, expresidente asilado en Nicaragua, donde evade la justicia salvadoreña por distintos casos de corrupción ocurridos en su mandato.

Funes hizo mención de la foto en la que hace el antes mencionado gesto y escribió un tweet al respecto: “Impresentable el Diputado electo de Nuevas Ideas… (Drogadicto, borracho, acosador de mujeres, misógino, periodista mediocre que no pasó de fotógrafo de uno de los panfletos de derecha, hijo de un nazi frustrado, etc.). Bazofias como esta controlarán la nueva Asamblea”.

Horas más tarde, Bruch le contestó de esta forma al mandatario: “Jaja.Este playboy frustrado, ex presidente socialista de papel, está tan confundido (aparte de jodido) que cree que yo vivo en su moralismo eclesiástico de wiskey barato y análisis de pacotilla. Soy libre y vos no, sorry Wichichito. Saludos a Daniel el travieso. Que ya se va”.

Desencuentros con su padre

Desde antes de anunciar su participación en política y de ganar un escaño en la Asamblea Legislativa en las pasadas elecciones del 28 de febrero, Bruch era un asiduo tuitero a favor del gobierno del presidente Nayib Bukele.

En su perfil de LinkedIn se encuentra que su profesión es la fotografía, y que llegó a desempeñarse como tal de manera freelancer, así como en rotativos de El Salvador y otros países, además de ejercer la docencia universitaria en esta práctica.

Su participación también ha sido dilatada a lo largo de su vida, ya que luego de pertenecer a organizaciones de derecha en el pasado, se incorporó de manera reciente al partido Nuevas Ideas, fundado por el presidente Nayib Bukele.

En abril del año pasado, tuvo un altercado público con su padre, el publicista Hermann Bruch. La pelea llegó a tanto que Carlos terminó bloqueado a su padre en esta red social.

El tema en discusión se originó por las posiciones encontradas entre ambos respecto a la crisis causada por la pandemia del coronavirus. El 27 de marzo de 2020, el entonces comisionado Presidencial de Proyectos Estratégicos, Luis Rodríguez, escribió en su cuenta de Twitter que una licorera salvadoreña había donado al gobierno 500 galones de solución antibacterial para utilizarlos en los centros de cuarentena.

Carlos Bruch respondió al mensaje de Rodríguez: “Los buenos empresarios no andan pensando en como no pagar salarios a sus empleados. Sino en ayudar al prójimo en una emergencia”.

Fue entonces que su padre Hermann Bruch le contestó: “La escuela alemana falló contigo. Tu entendimiento de cómo funciona la economía, la creación de empleos, la sobrevivencia de la vaca que da leche, etc es realmente limitada. Solo así se entiende este comentario”.

Después que Carlos lo bloqueó, Bruch padre publicó estas palabras: “Nunca pensé que el fanatismo y la idolatría pudieran llegar al extremo de que mi propio hijo no comprenda el significado de democracia. ¡Me ha bloqueado! En momentos en que la diversidad de opinión es necesaria para construir unidad. ¿Será que estamos a la puerta de una dictadura?”

Un mes después, cuando Hermann Bruch falleció por problemas de salud, el presidente Bukele dio el pésame a Carlos a través de Twitter: “Tu padre siempre fue un alma rebelde, libre, joven. Se le extrañará en esta vida y llegará a encender el debate en la otra”, escribió.