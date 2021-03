Magistrado del TSE: “Tengo permiso sin goce de sueldo en la Asamblea Legislativa”

Guillermo Wellman, magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), aclaró que tiene permiso sin goce de sueldo en la Asamblea Legislativa y desmintió una publicación de Diario La Página en donde se le acusa de tener una plaza fantasma en el Órgano Legislativo.

Wellman aseguró que actualmente no recibe su salario como asesor jurídico de la Asamblea Legislativa.

“Actualmente poseo permiso sin goce de sueldo en la Asamblea Legislativa. El cual fue otorgado antes de asumir este honorable cargo como Magistrado del Tribunal Supremo Electoral”, escribió en su cuenta de Twitter.

El funcionario indicó que la aclaración la hacía luego que el sitio web publicara que, además de magistrado del TSE, cobraba $4,000 como asesor jurídico en la Asamblea Legislativa.

“En vista de la publicación sin fundamento del Diario La Página me remito aclarar lo siguiente… La información publicada por el diario no solo es FALSA y TENDENCIOSA, sino que también utiliza un cuadro de Junio de 2018 cuando aún esté servidor no había sido electo Magistrado”.

Luego agregó: “Por lo anterior de continuar estos ataques sin sentido a mi persona me reservo el derecho de tomar medidas legales necesarias y pertinentes para contrarrestar estos ataques”.

Wellman le dijo a El Diario de Hoy que los ataques en su contra eran consecuencia de haber propuesto en las elecciones del pasado 28 de febrero el uso de tecnología en mesa.

“Todo por una simple razón, que yo defendí el tema de la tecnología y ya no lo quieren para otra elección porque quieren el manipuleo de las actas manuales”, manifestó a EDH.