Walter Araujo llama “esperancito” y se burla de su hermano Carlos

Walter Araujo, tuitero a favor de Nuevas Ideas y elogiador del presidente Nayib Bukele, se burló de su hermano Carlos Araujo, candidato a diputado de ARENA por San Salvador. Le llamó perdedor y “esperancito”.

Todo comenzó porque Carlos Araujo instó a los salvadoreños, a través de Twitter, para que el próximo domingo voten “en la forma que les dé la gana”.

“No podemos pedir que las reglas democráticas se adapten a las necesidades de una coyuntura”, escribió Carlos Araujo en su Twitter.

En seguida, su hermano Walter le contestó: “Esperancito en DESESPERACIÓN TOTAL …pobre Carlos Araujo… sabe la gran taleguiada que se les viene…y él anda viendo si pesca unos votitos …imposible…él quedará en 18avo lugar y ARENA solo obtendrá 2 diputados por cociente y está perdiendo ahorita el residuo”.

El pasado 26 de enero, la Sala de lo Constitucional admitió un recurso de inconstitucionalidad y aceptó emitir la medida cautelar que impidió a Walter Araujo presentarse como candidato a diputado en las elecciones legislativas y municipales del próximo 28 de febrero.

La demanda señala que Araujo no cumple con el requisito de “moralidad notoria”, que pide la Constitución a todos los que se postulan por un escaño en el Legislativo.

Araujo es uno de los principales defensores del gobierno de Nayib Bukele.

Desde el pasado 8 de octubre, Araujo tiene un proceso judicial abierto por expresiones de violencia en contra de la mujer, que según indagaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), son constantemente proferidas desde sus redes sociales. Actualmente tiene medidas sustitutivas al arresto y la orden del juzgado de abstenerse de usar sus redes sociales para emitir insultos a mujeres.

Walter Araujo, el camaleón político

Walter Araujo es un hombre de 55 años de edad que casi toda su vida ha estado en la política y, según algunos analistas, “ha mamado de la teta del Estado y ha vivido del dinero del pueblo desde muy joven”.

Recientemente se convirtió en un acérrimo militante del partido Nuevas Ideas. De hecho, a inicios de mayo pasado anunció que participaría como precandidato a diputado en las elecciones internas del partido dirigido por familiares y amigos del presidente Nayib Bukele.

Araujo ha recordado, en diversas entrevistas, que a los 17 años ya andaba cerca del Mayor Roberto d´Aubuisson y que fue uno de los fundadores de ARENA, aunque, por ser menor de edad, no estampó su firma en el acta de fundadores.

Hay quienes dicen que Araujo es un político oportunista que cambia de partido como cambiar de camisa. Fue funcionario público durante muchos años, sobre todo durante los gobiernos de ARENA.

Actualmente, ante las incongruencias financieras encontradas por Probidad, Araujo está siendo investigado por posible enriquecimiento ilícito. El mal manejo del dinero público, mientras fue funcionario, podría ser el punto final de una carrera en la política llena de controversias y falta de principios.

Quienes lo conocen aseguran que es un hombre desleal y traicionero. Únicamente vela por sus intereses. Por eso ha saltado de partido en partido. Comenzó en la juventud del partido ARENA.

En los años noventa se convirtió en diputado y llegó a ser presidente de la Asamblea Legislativa. Luego presidió el partido tricolor y, años después, fue nombrado presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

En septiembre de 2013, Araujo anunció que renunciaba a ARENA porque ya no era el partido que “fundamos con el Mayor Roberto d´Aubuisson”, quien, por otra parte, es señalado en la Comisión de la Verdad como el autor intelectual del asesinato de Monseñor Romero.

Sin embargo, algunos areneros señalaron que Araujo era un traidor que estaba coqueteando con el FMLN y con el partido GANA, financiado, según la Fiscalía General de la República (FGR), por el entonces presidente Mauricio Funes y el expresidente Elías Antonio Saca: el primero prófugo de la justicia por corrupción y el segundo condenado a prisión tras confesar haber robado dinero público.

En 2014, ARENA denunció fraude en las elecciones presidenciales y dijo no sentirse representado en el TSE, pues, Araujo, quien había sido nombrado por ese partido, no había hecho nada para evitar la estafa electoral. Así lo dijeron algunos areneros. De hecho, Araujo fue uno de los más férreos opositores de la candidatura presidencial de Norman Quijano.

En 2015 fue nombrado candidato de GANA a la alcaldía de San Salvador y su principal candidato fue el ahora presidente Nayib Bukele. En su momento, Araujo criticó a Bukele. Dijo que el mejor candidato a la alcaldía era él, porque, a diferencia de Bukele, él sí tenía un plan de trabajo municipal. Incluso, señaló a Bukele por indicios de corrupción en la alcaldía de Nuevo Cuscatlán.

El ganador de alcaldía capitalina fue Bukele y, desde entonces, Araujo se convirtió en uno de sus apologistas más acérrimos. Su papel de político camaleónico fue dando paso a su rol de tuitero compulsivo a favor de Bukele.

Y aunque aseguró, una y otra vez, que no era partidario de Bukele ni de su movimiento Nuevas Ideas, conformó con Giovani Galeas, en Órbita TV, un panel en el que solo hablaban cosas buenas de Bukele y atacaban a los enemigos de este.

En 2017, luego de romper con el FMLN, Bukele lanzó su candidatura presidencial y Araujo se convirtió en uno de sus principales promotores.

En sus tweets y entrevistas repitió, hasta el cansancio, que su apoyo a Bukele no era interesado y que su rol de político estaba agotado. Sin embargo, el pasado mes de mayo anunció su precandidatura a diputado por Nuevas Ideas.

En una entrevista radial, Will Salgado, exalcalde de San Miguel, dijo que Walter Araujo era un político que había “mamado de la chiche de ARENA” durante 20 años.

“Este Walter Araujo yo lo conozco, es de San Miguel y no tenía ni para comer… este muchacho viene de andar con la juventud del Mayor d´Aubuisson. El único gato de ARENA que ha tenido los mejores cargos es él. Yo le diría a Walter Araujo el rey gato, porque él no tiene pisto, no tiene corona, no tiene linaje”, dijo.

Luego agregó: “Prácticamente ha comido, ha mamado, se ha alimentado de la chiche de ARENA durante veinte años. ¿Cuándo se sale de ARENA? Cuando ARENA pierde el poder y ya no le puede seguir dando dinero de la chiche”.

Araujo, el insurrecto

En los últimos años, Walter Araujo se convirtió en una pieza más de la maquinaria de propaganda de Nayib Bukele. Creó un canal en Youtube y se inventó un programa llamado “Toda la verdad”. Desde ahí ha elogiado al ahora presidente y ha atacado a sus adversarios.

Ocho días después que el presidente Nayib Bukele militarizó la Asamblea Legislativa y amagó con dar un golpe de Estado, Walter Araujo dirigió una “insurrección” contra los diputados. Todo fue un fiasco.

Araujo hizo la convocatoria en redes sociales y pidió a los insurrectos llevar cruces negras. Al lugar llegaron unas 300 personas. Araujo subió a la tarima y, con micrófono en mano, dijo que les darían más tiempo a los diputados para aprobar el préstamo para financiar el Plan Control Territorial.

Aseguró, entre otras cosas, que la protesta había sido financiada por usuarios anónimos de Twitter y personas de Nuevas Ideas en el extranjero.

La “insurrección” de Araujo fue un fracaso. Un embuste. Algunos, incluso, dijeron que Araujo se había quedado con los fondos donados por salvadoreños en el exterior para realizar la actividad.