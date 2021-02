Gobernabilidad y democracia deben prevalecer

La democracia requiere un equilibrio de poder, con el balance necesario para que haya gobernabilidad, pero lo suficientemente equilibrado para que la democracia sea sostenible. La historia nos ha enseñado que la concentración del poder en un solo partido o una sola persona lo que genera es una mayor crisis, darle la libertad de acción a una sola persona es abrir las puertas del estado para que convierta al país en su negocio personal. Tal como dice el dicho popular: “en arca abierta hasta el justo peca”, y es que todo buen líder sabe que es necesario rodearse de personas que le hagan reflexionar y cambiar el rumbo cuando es necesario, tener personas que digan si a todo no es lo más conveniente desde ningún punto de vista. Somos un país pequeño, pero con la capacidad de hacer grandes cosas si nos podemos de acuerdo, pero para ello, es necesaria la participación de todas las diferentes líneas de pensamiento, de tal forma que se observen todas las perspectivas de una problemática. Por supuesto, que es importante tener un líder que dirija, y que se creen las condiciones necesarias para la gobernabilidad, pero la democracia siempre debe prevalecer.

“Mi ideal político es el democrático,cada uno debe ser respetado como persona y nadie debe ser divinizado”- Albert Einstein. Solo hay un Dios al cual nos debemos, solo hay un Dios al cual adoramos y servimos, y nadie debe ocupar su lugar por más buena persona que nos parezca. Me alegra saber que al menos hay un grupo de 69 lideres de iglesias de diferentes religiones que llamaron a sus fieles a mantener el equilibrio de poderes para democracia y espero que muchos más lideres se sumen a esto. La capacidad de expresar opiniones contrarias es el mayor signo de una democracia sana.

El diseño de tener tres poderes del Estado es con la finalidad de delimitar la concentración del poder, y considero que la Asamblea Legislativa es el órgano del Estado donde debe existir la mayor representación de las voluntades del pueblo, ya que es el lugar donde las diferentes fuentes de pensamiento son representadas a fin de obtener leyes y normativas representativas, equitativas y equilibradas,donde converjan todas las perspectivas de un problema a solucionar.

Considero que uno de los mayores problemas que tenemos como país, es que las decisiones de sus funcionarios no siempre han respondido a los intereses del pueblo sino a interés de algunos particulares. Esto ha lesionado seriamente todo el sistema democrático, porque el pueblo ha perdido la credibilidad en la política, el resultado se deja ver en las encuestas, y tal parece que muchos tienen la falsa ilusión de que la concentración del poder en una sola persona o grupo partidario es la soluciona todos los problemas del país.

En lo particular, creo que un sistema democrático sano debe tener pesos y contrapesos que ayuden a tener un equilibrio de poder, con lo suficiente para tener gobernabilidad, pero con lo necesario para sostener la democracia. Obviamente los resultados se verán reflejados este próximo 28 de febrero, donde el pueblo emitirá su voto y tomará la decisión final, estas elecciones son históricas y pueden ser el punto de inicio de una mejor Asamblea Legislativa, pero también puede ser el comienzo de la peor crisis del país. Todo depende del voto del pueblo, de un voto razonado, de hacer a un lado el fanatismo político y hacer un análisis a conciencia de buscar las mejores opciones entre las opciones de los partidos políticos. Sobre todo, es importante que el pueblo salga votar, y que manifieste su voluntad en las urnas, el peor error que podemos cometer es que a raíz del odio, la apatía y del repudio a algunos políticos,abandonemos la oportunidad de decidir y emitir el sufragio.

Nuestra Constitución identifica el derecho al sufragio como parte de los derechos políticos, asimismo, tenemos el derecho a optar a cargos públicos, y el derecho de constituir partidos políticos o ingresar a los ya constituidos; en ese sentido el derecho al voto, sin más precisiones, se entiende como el derecho que tiene todo ciudadano a elegir y manifestar su voluntad,cumpliendo con los requisitos que para su ejercicio estén previstos.

Somos el resultado de nuestras decisiones, y si decide no votar, está abandonando la oportunidad de decidir y deja que otros decidan por usted. Si queremos un mejor país, entonces tomemos mejores decisiones al momento de votar, obliguemos a nuestros candidatos a proponer y buscar soluciones reales a la crisis del país, no lo haga por fanatismo político, sino porque esta seguro que esa persona le representa. Lesa animo a que analice las propuestas, reflexione y decida por quién votar, y a que lo haga por rostro, de esa manera su voluntad quedará manifiesta de una forma expresa y precisa. No deje de emitir su voto, busque las personas de su preferencia, seleccione por afinidad, recuerde que está eligiendo a la persona que le va a representar a usted en la Asamblea Legislativa, esa persona que va a defender sus ideales y valores, y que apoyará y votará a favor de lo que usted apoyaría. Vale la pena que tome tiempo de conocer a las candidatas y candidatos, escuche sus opiniones y propuestas, infórmese, reflexione y decida, pero no permita que otros decidan por usted. Por ultimo, recuerde, que estamos atravesando un momento difícil de pandemia, así que tome todas las medidas de prevención que sean necesarias y vote. (Zayda Reyes).