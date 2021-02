Deleón señala que PNC está actuando en contra de investigación de Fiscalía

Existen la violencia, la enfermedad y la muerte. Por su índole tétrica, este trío se reviste bajo tropos que remedan la ficción. Sin embargo, la silueta sobrenatural de su disfraz no oculta el verdadero motivo de la aparición. Hacia el despegue de la guerra civil (1975) —valga la paradoja surrealista— la verdadera ficción la transcribe negar el terror.

Los familiares dijeron que no veían al par de hermanos desde el pasado sábado 30 de enero.

EFE |

"The Crown", "Ozark", "The Queen's Gambit" son algunas de las series de Netflix que aspiran a ganar en la edición 78 de los premios. Entre las nominaciones también destaca The Mandalorian, producida por Disney.