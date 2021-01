Mirella Wollants: “He tenido una gran aceptación”

La doctora Mirella Wollants es uno de los nuevos rostros en la política salvadoreña. Actualmente es candidata a diputada de la Asamblea Legislativa por el departamento de San Salvador. Con el lema “Tu doctora te defiende”, ella realiza su campaña electoral pidiendo un voto de confianza, marcando su rostro, en la casilla número 17, en la papeleta de las próximas elecciones.

Mirella Wollants cuenta con una gran trayectoria en el ámbito médico como doctora y académico como docente universitaria, además de su faceta como investigadora y abogada. Ahora busca servir a la sociedad salvadoreña desde una curul en la Asamblea Legislativa, en la cual asegura “dará lo mejor de sí por su preparación académica y experiencia de vida” para encontrar soluciones a los problemas que afectan al país.

En las elecciones de febrero de 2021 por una diputación en la Asamblea Legislativa, Mirella Wollants competirá con la bandera de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), instituto al cual le agradece la oportunidad de poder poner a disposición sus conocimientos y capacidades al servicio del país.

Desde que anunció su interés en competir en las elecciones y luego confirmar la inscripción de su candidatura, Wollants ha enfatizado que sus tres ejes principales de trabajo legislativo serán la salud, la educación y el respeto a la institucionalidad.

Wollants es conocida por impulsar una propuesta que se convirtió en ley para reconocer a estudiantes de medicina como empleados y por educar en nutrición y derechos humanos. Ahora plantea la importancia de garantizar eficiencia en servicios fundamentales para la población, la educación y la salud, acompañado de una educación en respeto a las leyes, promoviendo la descentralización de responsabilidades.

Desde el Legislativo, Mirella de Wollants propone la descentralización de los servicios primarios tanto en atención médica como en los años de educación básica, trasladando más responsabilidades a los gobiernos locales. A su criterio, es así como la población tendrá un servicio más cercano y de mejor calidad.

La propaganda electoral para elección de diputados y diputadas inició oficialmente el pasado 27 de diciembre y Mirella Wollants, como el resto de candidatos, ha realizado un arduo trabajo para acercarse a la población salvadoreña y conocer sus necesidades, al mismo tiempo que presenta sus propuestas como candidata a diputada.

En esta entrevista con Diario 1, la candidata a diputada por San Salvador amplía sobre su propuesta en salud, comenta los retos que ha enfrentado y destaca la aceptación recibida por parte de la población, así como su compromiso con el país.

¿Se siente preparada para asumir la responsabilidad como diputada si la población le da su voto?

Viendo toda esta problemática me puse a pensar que el no encontrar soluciones es porque no tenemos un número importante de diputados que tengan la preparación necesaria, la experiencia de vida necesaria, para comprender todos estos temas de la salud y educación e incluso sobre el Estado de Derecho. Lo importante es respetar la Constitución y otros problemas mucho más puntuales. Por ejemplo, la gente se queja de la red vial, la gente se queja de la falta de seguridad o el tema de la delincuencia, etc. Así que decidí analizarme a mí misma y me di cuenta que era una mujer con una experiencia de vida de 30 años de estudio y trabajo, que tengo la carrera de medicina y derecho, y otros estudios en sistemas políticos y administración pública. También soy nutrióloga.

Como rostro nuevo en la política salvadoreña, ¿por qué cree que otros profesionales no se suman a participar en una candidatura?

Las personas preparadas que deberían estar sirviendo a la colectividad no desean lanzarse a estos procesos por miedo, porque saben que lleva un costo de desgaste físico y emocional. Conlleva mucha crítica destructiva por parte de grupos interesados en que usted no llegue a posiciones políticas. Además, no se juega limpio dentro de los partidos y dentro de la comunidad en general lleva un costo económico que la mayor parte de las personas no tiene, y a nadie le gusta perder en una contienda. Yo tengo el compromiso de llegar a promover reformas al Código Electoral, por ejemplo, control de inversión en la publicidad. Debería haber un límite en los tiempos de candidatura y alcaldía. Eso permitiría que haya menos corrupción y que puedan entrar otras personas.

Una de sus propuestas se denomina “Salud integral con dignidad”, ¿puede explicar en qué consiste?

Mis principales propuestas van en el rubro de salud. Deseo lograr que en los 262 municipios, al unir las unidades de salud con FOSALUD, se logre crear centros médicos que den la cobertura a la atención de primer nivel, como dice la doctrina que ahí se verán el 85 % de las enfermedades para desahogar el segundo y tercer nivel que ya son los hospitales. De tal manera que para lograr esto se contraten el número de médicos, enfermeras y otras ramas de la salud que se necesiten, que haya la suficiente cantidad de medicamentos y medicamentos de calidad. Para eso hay que reformar la LACAP (Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública) y cualquier otra norma que impida comprar medicamentos de calidad y se vaya por el precio. Así como mejorar los salarios (del sector salud).

¿En qué consiste su propuesta para el sector educación?

Hay necesidad de hacer reformas en las Ley General de Educación y Ley de Educación Superior, ver el tema de las pensiones, de cómo lograr un balance entre aquellos docentes que no pueden usar las TIC’s (Tecnologías de la Información y la Comunicación ) para que todos tengan su trabajo. El tema de las pensiones es muy importante porque muchos maestros no se están pensionando porque la pensión que les ha quedado es de hambre y eso hay que arreglarlo. Urge. Con la población en general quiero decirles que no voy a respaldar ninguna ley que tenga que ver con incremento de impuestos o nuevos impuestos. Lo que voy a respaldar y promover como propuesta de ley es recortar el gasto estatal en los tres órganos, para suprimir gastos innecesarios y combatir así la corrupción. La Ley de la Función Pública la voy a sacar casi inmediatamente que llegue, que voy a necesitar el apoyo de la sociedad civil en este sentido, porque definitivamente adentro no voy a encontrar apoyo.

Usted propone la descentralización de la administración pública ¿cómo la plantea en su propuesta como diputada?

En el tema de la red vial, he observado en mis visitas a todos los municipios que la gente le pide a los alcaldes la mejoría de las calles o nuevas calles, pero ellos no tienen los recursos para eso. El FODES no está contemplado para eso. Esos fondos los maneja el Ministerio de Obras Públicas. Yo quiero promover la Ley General de la Descentralización para que los fondos que maneja el Ministerio de Obras Públicas pasen directamente a la administración de los 262 gobiernos municipales, para que sean autónomos (en la reparación o creación de calles) y no tengan que esperar al gobierno central que generalmente se olvida de estas necesidades. El agua, salud y educación a nivel primario y media deben descentralizarse para que estén bajo la administración de los gobiernos municipales, para que se acerquen los servicios a la gente. En los municipios la población conoce a sus alcaldes y hay ventaja de contraloría social. Esto a la larga va reducir la corrupción.

¿Cómo ha sido el arranque de su campaña electoral y recepción de la población salvadoreña?

Pues me siento muy contenta porque he tenido una gran aceptación, creo que la gente comprende la importancia del médico como un personaje que ha estudiado mucho y que está preocupada por el aspecto más importante de la vida que es la salud. Creo que ahorita las mujeres estamos de moda y estamos de moda las mujeres empoderadas y valientes, la gente sabe que las mujeres somos más honradas y menos corruptibles, y podemos trabajar mejor porque somos más entregadas, así que la mezcla médico, mujer, madre de familia y abogada para terminar ha sido muy bien aceptada. Yo no he tenido problemas en las comunidades donde he ido. Nadie me ha abucheado. Al contrario, me han abierto las puertas de su casa, incluso en las redes sociales estoy muy bien posicionada. Creo que ese curul será mío. A pesar que estoy en la posición 17 creo que vamos a romper con la conducta histórica de votar por bandera. La gente ya sabe que tiene que votar por rostro y desde ese punto de vista no ha límites donde usted este posicionada en una papeleta.

¿Cómo ha sido el acercamiento con los sectores salud y educación para fortalecer con insumos sus propuestas como candidata a diputada?

Al acercarme a los distintos gremios y mis visitas a las comunidades, la salud siempre lo mencionan como un tema importante, al cual ligan el tema del agua. Y tiene mucha lógica. La gente se da cuenta que sin agua no hay salud. Así que con esta pandemia a pesar de las dificultades para poder salir logré interponer un amparo. La gente está consciente de la necesidad de encontrarle soluciones de otro tipo. A veces usted sin necesidad de ser diputada puede encontrarle soluciones. Lo de ser abogada junto con medicina ayuda mucho porque uno ya ve el panorama mucho más amplio, y tenemos otros caminos para encontrar solución. Ahora, definitivamente, siendo diputada es mucho más fácil porque está en el lugar donde se hacen las leyes, y aunque la ley no depende solamente de usted, tenemos a la sociedad civil que nos puede respaldar y hacer presión para que nos ayuden a que los demás diputados den la mayoría de votos y lograr una ley.

Históricamente la participación de mujeres en procesos electorales se ha dado en menor porcentaje que los hombres, ¿cree que con su participación contribuye en hacer la diferencia?

Es cierto. Hay excesivas barreras para que la mujer entre en política. Ha habido mucho prejuicio. Pero desde los Acuerdos de Paz, el cambio de pensamiento que se dio y todas las leyes que se han creado a favor de la mujer, generó una serie de procesos educativos que nos fue abriendo la mente a las mujeres de que sí podíamos hacerlo. En lo personal, a mi lo que más me dio fortaleza para hacerlo fue la preparación que tuve como abogada. En ese momento que yo estudio derecho me doy cuenta que tengo las herramientas cognitivas para poder ejercer un cargo público y sumado a lo demás eso me dio mucha seguridad en mi misma, porque eso me ha permitido encontrarle soluciones jurídicas a muchos problemas que son de otra naturaleza como por ejemplo los de salud y educación.

¿Cuál ha sido su principal apoyo considerando que es un rostro nuevo en la política salvadoreña?

Sucede que he tenido la sensación que tiene la mayor parte de la población, es decir, de que los diputados actuales ya no les resolvieron sus problemas. No he tenido que hacer nada, la gente lo dice: Ya no queremos a los mismos de siempre. Una frase que le va a todos los partidos. Voy caminando y la gente se me acerca y pregunta ¿usted es nueva? Es que queremos nuevos, nunca la había visto, qué bueno. Mi esposo, mis hijos, mis amigos, mis pacientes, todos ellos, cuando les contaba mi intención, todos me impulsaban. No he tenido ningún rechazo. Sí ha habido trolles, pero uno entiende que es la competencia, pero estoy muy satisfecha, solo es de recordar a la población que vote por rostro y me den su voto marcando la casilla 17”.