Mauricio Funes a Will Salgado: Usa la gorra para atrás como su patrón

Mauricio Funes, expresidente de la República asilado en Nicaragua, criticó este domingo una de las apariciones de Will Salgado en un evento político. Salgado publicó en Twitter una foto en la que usa una gorra con la visera hacia atrás.

El exmandatario dijo en su cuenta en Twitter: “Y éste cree que puede ganar solo porque usa la gorra para atrás como su patrón?”

Will Salgado, quien busca nuevamente la alcaldía de San Miguel en las próximas elecciones bajo la coalición GANA-Nuevas Ideas, respondió: “Tan simpático mi Presi, debería de apoyarme a mi”. Luego agregó: “Mauricio Funes no me quiere apoyar en mi candidatura”.

El mayor contrincante de Salgado para la comuna migueleña es el actual alcalde, Miguel Pereira, del FMLN.