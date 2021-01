La casa de guerra sucia de Nuevas Ideas en Santa Tecla

A Inés le pareció extraño ver personas en esa casa, ubicada en Merliot, Santa Tecla. Lo primero que se le ocurrió fue que se habían metido los ladrones. Pero luego pensó que a lo mejor habían iniciado las inscripciones de clases. Las dudas le martillaron la cabeza. Por eso decidió acercarse. Su sorpresa fue encontrar el inmueble —que ella había alquilado hace dos años para la instalación de una academia de idiomas— repleto de propaganda política.

“Cuando estaba en la gasolinera me llamó la atención ver gente en la casa. Pensé que estaban inscribiendo alumnos. Era lo más lógico porque se suponía que era una academia de idiomas… La situación es que cuando me hago presente vi muchas sillas y una pancarta grande con propaganda que tiene la N de Nuevas Ideas”, detalló a la prensa la apoderada legal del inmueble, Inés Nuila.

Inés también observó propaganda del partido ARENA en medio de un mar de objetos alusivos al partido Nuevas Ideas.

¿Qué hacía esa propaganda tricolor en ese lugar? La abogada no tiene explicaciones. Ni siquiera sabe porqué ese lugar que ella alquiló para instalar una academia de idiomas se convirtió en una especie de casa de campaña.

Con una montaña de interrogantes, la mujer llamó a los arrendatarios. Pero no le contestaron. Quiso ingresar a la casa, pero no la dejaron siquiera poner un pie adentro.

“El contrato dice que yo puedo ingresar a la propiedad las veces que yo necesite y no me dejaron ingresar… Lo único que me dijeron fue que le habían alquilado ese local a don Ronald Mira”, dijo la mujer sorprendida.

Ronald Mira, según el contrato de arrendamiento en poder de Diario 1, es la persona a quien Inés le alquiló el inmueble para instalar una academia de idiomas.

“El contrato dice que es exclusivamente para la instalación y funcionamiento de una academia de idiomas y que no podrán destinarlo a un uso distinto al con venido”, explicó Inés.

Luego agregó: “Ahora estoy pidiendo que esta casa sea limpiada y desalojada y que cumplan el contrato que dice que si no pagan deben cancelar el tiempo por el cual el contrato ha sido estipulado”.

Mientras Inés daba declaraciones a la prensa, Ronald Mira, quien fue precandidato a diputado de Nuevas Ideas por el departamento de La Paz, llegó al local en una camioneta gris. Habló con ella. Le explicó que había alquilado el local a su amigo Henry Flores, candidato a alcalde de Nuevas Ideas por Santa Tecla.

Ronald no quiso hablar con la prensa. Al contrario, cuando se retiraba, sacó su teléfono móvil y comenzó a grabar a los periodistas. Junto a él iba una mujer que también hizo lo mismo.

Una periodista de este diario intentó hablar con las personas que estaban adentro del inmueble para tener la otra versión. Pero no dijeron nada.

—Hola, buenos días, ¿podríamos hablar con alguien? — preguntó la periodista desde afuera de la casa.

—Fíjese que no está el dueño de la casa. Cuando él venga — contestó la voz de una mujer.

—¿Con quién tengo el gusto?

— ¿A quién busca?

— Tenemos unas preguntas acerca de la casa. No sé con quién estamos hablando.

— Yo tampoco sé.

—¿Pero podemos hablar con alguien?

—No, no tenemos nada de qué hablar. Gracias.

—Es que nos han comunicado que aquí han instalado una sede de Nuevas Ideas y queríamos confirmar la información.

—No tengo nada qué decir… respete la propiedad privada, por favor.