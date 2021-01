El Salvador tiene demasiados críticos y pocos actores

Las burlas, las críticas, las expresiones de odio y comentarios degradantes son el pan de cada día de los candidatos para las próximas elecciones, y mucho más para las mujeres que están participando. Al parecer, hay demasiados expertos “todólogos” que son buenos para poner expresiones de odio, pero no son capaces de verse a sí mismos como actores de cambio y hacer algo por mejorar el país, es decir, si son tan expertos y sabios, ¿por qué no están participando?

Estos agentes de odio, se pueden comparar a los gritos de los aficionados desde las graderías en el estadio: “¡Pégale! ¡Sos un inútil si ya la tenías! ¡Aprende a jugar!”, y eso sin mencionar los insultos y vituperios que por razones obvias no podré mencionar en este artículo. Lo irónico de esto, es que en un partido de fútbol solo hay 22 jugadores en la cancha, pero hay miles de espectadores que le gritan al jugador diciéndole como debe jugar, y los que más gritan, en su mayoría son personas que jamás han tocado una pelota o han entrado a una cancha.

Así somos los seres humanos, nos encanta ver la vida de otros para criticarlos, pero sin darnos a la tarea de poder conocerlos. Las mujeres que están participando en las elecciones reciben insultos degradantes, si ponen una foto “bonita” en sus artes de campaña le dicen que no es concurso de modelaje, ósea, ¿de acuerdo al corto pensamiento de estas personas la mujer debe salir fea en sus fotos para que sea buena candidata?

Hace algunos días, las redes explotaron por dos fotos de la candidata a diputada por San Salvador Zayda Reyes, estas personas que criticaron no pusieron atención a todas las demás fotos y textos de su campaña, ni siquiera se han percatado que la candidata tiene una pagina web donde pueden leer sobre sus propuestas de campaña (zaydareyes.com), aquí se encuentra descrito claramente sobre los temas que la candidata piensa trabajar, son cuatro ejes principales: Mujer, educación, salud y medio ambiente.

Muchos de los candidatos no tienen nada por escrito, no se conoce sus propuestas, su única propuesta es la que el partido les dio, y habrá otros que comenzarán a copiar lo que unos pocos ya escribieron. Pídeles a tus candidatos que te envíen o te digan dónde encontrar por escrito su plan político, sus propuestas o sus ejes de campaña, y si los tienen, entonces discutamos sobre eso, pero no vale la pena prestar atención a las palabras de personas que solo ven las apariencias y usan sus redes solamente para proferir insultos contra los candidatos, personas que no tienen la capacidad de leer y buscar información para dar opiniones que lleven a encontrar soluciones.

La crítica es buena si se hace con las motivaciones correctas pero, al parecer, en las redes sociales hay muchos espectadores profiriendo insultos a las mujeres como Zayda Reyes, mujeres que sí se animaron a participar en la política, pero estos que ofenden no son capaces de participar para hacer que las cosas sucedan. ¿Tienes propuestas? Haz que te escuchen y publica tus ideas. Lo que mas necesitamos es que todos nos pongamos a trabajar por el bienestar de nuestro país, El Salvador tiene demasiados críticos, pero muy pocas personas que están dispuestas a actuar para hacer los cambios que el país necesita. ¿De que lado estas tú?