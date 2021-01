Deleón sobre Araujo: “Me lo apié”

Bertha María Deleón, del partido Nuestro Tiempo, celebró la orden de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de suspender la inscripción de Walter Araujo como candidato a diputado por San Salvador de Nuevas Ideas.

“Como dicen en mi cantón: ‘me lo apié’”, publicó en sus cuentas de redes sociales la también candidata a diputada por San Salvador.

“Típico de los agresores de mujeres, cuando topan, en vez de asumir sus responsabilidades, se victimizan. Todos son culpables, menos ellos”, publicó en otro mensaje en redes sociales.

En respuesta, Araujo pidió a sus seguidores en redes sociales: “esperen una sorpresa en los próximos días”.

Este día la Sala admitió un recurso de inconstitucionalidad y aceptó emitir la medida cautelar que evitará al también exdiputado de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) presentarse como candidato a las elecciones legislativas y municipales del próximo 28 de febrero.

La demanda señala que Araujo no cumple con el requisito de “moralidad notoria”, que pide la Constitución a todos los que se postulan por un escaño en el Legislativo.

“Es un triunfo para las mujeres y quiero animarlas, a las que sufren violencia, a las que sufren maltrato, a que denuncien, que retemos al sistema y no nos cansemos de luchar”, dijo la demandante en un video que publicó en sus cuentas de redes sociales.

Araujo es uno de los principales defensores del gobierno de Nayib Bukele.

Al conocer la resolución de la Sala, que admitió la medida cautelar contemplada en la demanda, Deleón comentó lo siguiente en su cuenta de Twitter: “Me acaban de notificar la admisión de la inconstitucionalidad, con medida cautelar y con grato placer les comunico que Walter Araujo no será diputado. No a la violencia contra las mujeres. Resistir y luchar siempre”.

Desde el pasado 8 de octubre, Araujo tiene un proceso judicial abierto por expresiones de violencia en contra de la mujer, que según indagaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), son constantemente proferidas desde sus redes sociales. Actualmente tiene medidas sustitutivas al arresto y la orden del juzgado de abstenerse de usar sus redes sociales para emitir insultos a mujeres.

Como parte de la medida cautelar, La Sala de lo Constitucional también ordenó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) a que inicie el proceso de impresión de las papeletas sin ningún dato o imagen de Walter Araujo. La resolución fue firmada por los magistrados Carlos Avilés Velásquez, Carlos Sánchez Escobar, Marina Marenco de Torrento y el suplente Jorge Alfonso Quinteros.

El prontuario corrupto de un camaleón político

La vida de lujos y opulencias de Araujo no coincidían con su rol como magistrado del TSE. Gastaba miles de dólares en joyerías, clubes y casas de moda, así como también en automóviles y tarjetas de crédito.

Araujo fue magistrado del TSE entre los años 2004 y 2014. Su salario mensual era de $3,518.48. Pero sus gastos eran mucho más elevados de lo que ganaba.

Según el examen de Probidad, Araujo movió en sus cuentas $1.4 millones. De ese dinero, $106 mil fueron depósitos bancarios, $61 mil los utilizó para compra de vehículos y casi medio millón de dólares los utilizó para pagar deudas. También cobró viáticos no justificados durante los diez años que fue funcionario del TSE.

Por ejemplo, Araujo gastó en una visita a la casa de modas Jimmy Choo, ubicada en Miami, 1,177 dólares. Eso ocurrió en el año 2006, cuando el ahora precandidato a diputado de Nuevas Ideas todavía defendía los colores del partido ARENA.

Revista Factum tuvo acceso al examen patrimonial de Walter Araujo, el cual fue elaborado por la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). La observación principal es que sus gastos eran mayores a sus ingresos.

“El dinero que pasó por sus cuentas en esos diez años (2004-2014) refleja inconsistencias en depósitos bancarios, pagos de tarjetas de crédito, compras de vehículos y cobro de viáticos por viajes que no realizó, según la auditoría que hizo la oficina que vigila la honradez e investiga el posible enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos”, concluye Factum.

Por ejemplo, la sección de Probidad detectó que Walter Araujo depositó en efectivo $106,075 en seis cuentas bancarias. Pero los auditores desconocen el origen de ese dinero, pues, según las declaraciones de impuesto sobre la renta proporcionadas por el Ministerio de Hacienda, en el periodo de 2004 a 2014 Araujo únicamente reportó ingresos provenientes del Tribunal Supremo Electoral.

Durante todos esos años, el mismo Walter Araujo informó a Probidad que tuvo ingresos salariales en el TSE por un total de $292.579. Por eso a los auditores les extrañó los depósitos de miles de dólares que el entonces magistrado realizó en efectivo.

En los documentos obtenidos por Factum también se detalla que Araujo pagó varias de sus deudas mientras fungió como magistrado en el TSE. Entre otras cosas, realizó pagos de préstamos bancarios y tarjetas de crédito por un monto de $468,625.07.

Los pagos de las tarjetas de crédito, según Probidad, “no se relacionan con retiros de sus cuentas bancarias, desconociendo el origen de los fondos que le permitieron financiar dichos pagos”.

Compras de lujo y negocios con Herbert Saca

De acuerdo con el examen de Probidad, Walter Araujo gastó miles de dólares en viajes y compras de lujo. El problema es que los auditores desconocen de dónde salió ese dinero utilizado por el entonces magistrado del TSE.

Por ejemplo, Araujo pagó casi medio millón de dólares ($468,625.07) en deudas y tarjetas de crédito. En una sola tarjeta abonó $156,000.

En 2009, asimismo, Araujo acumuló varias facturas de miles de dólares en el Bingo Club, lugar que solía frecuentar constantemente. También asistía al club The Best, donde gastaba entre $900 y $1000 por visita.

“En la tienda de la marca Perry Ellis gastó $1099.80 en una sola visita en 2005; en 2006 gastó $597.84 en Max, una tienda de electrodomésticos de El Salvador. Ese mismo año también compró joyería por $740 en la tienda Tous, y también realizó compras en joyerías y supermercados con facturas arriba de los $500”, dice Factum.

Además, en el informe aparecen las compras que el entonces magistrado realizó en el exterior: pagó $1032 en The Shore Club, en Miami, en junio de 2006. Lo extraño es que ese mes, según la información proporcionada por el TSE, Araujo no registró ninguna misión oficial hacia Estados Unidos.

También aparecen compras por $771.67 en Target, Orlando, Estados Unidos. Asimismo, compras por $1501.47 en Sony, en Arlington, en 2007.

“El examen patrimonial también determinó que Araujo compró vehículos entre 2009 y 2014 por un total de $61,000, dinero del cual Probidad desconoce el origen”, dice Factum.

Luego agrega: “Compró dos de estos vehículos a un proveedor a quien le han comprado muchos de los políticos investigados en casos de corrupción: Herbert Ernesto Saca Vides, operador político del expresidente Antonio Saca, ahora en prisión por actos de corrupción, y también del expresidente Mauricio Funes, prófugo en Nicaragua”.

Araujo le compró una camioneta Toyota Rav 4 año 2009 por $20 mil a Herbert Saca. Luego, en 2014, le compró un vehículo GMC 2010 por $13 mil.

Pero la compra de esos vehículos, según lo observado por Probidad, “no se relaciona con el retiro de efectivo de sus cuentas bancarias, cuentas del grupo familiar, ni con el rubro de deudas reportadas por el sistema financiero”.

Tarjetas de crédito con miles de dólares

En mayo de 2006, Araujo depositó en efectivo $29 mil en una de sus cuentas bancarias. ¿De dónde sacó ese dinero un funcionario que ganaba poco más de 3 mil dólares? Los auditores lo desconocen.

Lo cierto es que Araujo manejaba cantidades de dinero que nada tenían que ver con el salario que recibía en el TSE. Los abonos a tarjetas de crédito o depósitos en cuentas podían llegar a los 3 mil dólares. Eso era algo cotidiano.

“En la cuenta 012-305-00-000358-9 del Banco Cuscatlán el exmagistrado recibió depósitos por un total de $81,964, de los cuales $37,811 fueron depositados por terceras personas, en su mayoría empleados del Tribunal Supremo Electoral”, detalla Factum.

Araujo ha asegurado que los depósitos en efectivo que hacían sus empleados eran por reintegro de viáticos del TSE. En diez años, el Tribunal Supremo Electoral le dio $279,170 para viáticos y gastos de viaje.

Será la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la que debe decidir si envían a Walter Araujo a juicio por enriquecimiento ilícito.

Miles de dólares en viajes de Araujo

Mientras fue magistrado, entre los años 2009 y 2014, Walter René Araujo Morales realizó 58 viajes por los que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) pagó 234 mil 282.54 dólares, según información que publicó en su cuenta de Twitter Edwin Segura, jefe de datos de La Prensa Gráfica.

Los viajes los realizó entre agosto de 2009 a julio de 2014 a 20 países distintos que sumaron 468 días de duración. Los boletos le costaron al Tribunal 75 mil 697 dólares y pagó al entonces magistrado 158 mil 585.27 dólares en viáticos.

Según el estudio titulado Informe sobre viajes realizados y viáticos asignados a magistrados y empleados del TSE en el periodo 2009-2014, de la Fundación para el Desarrollo (FUNDE), los boletos para Araujo eran de los más caros comparados con los que pagaba al resto de magistrados de la época entre los que estaban Eugenio Chicas, Gilberto Cardona, Julio Eduardo Moreno Niños y Douglas Alejandro Alas.

La oenegé hizo una lista de los diez boletos más caros de los cuales cuatro fueron pagados a Araujo. Los destinos fueron: dos a España los días 22 de noviembre de 2012 y 21 de junio de 2013 por 4 mil 877 y 4 mil 87 dólares cada uno. El 27 de agosto de 2010 también viajó a Estados Unidos y por su boleto el Estado pagó 2 mil 880 dólares.

Entre el 1 y el 27 de junio de 2011 Araujo viajó a España con dinero del Estado. En esos 26 días el Tribunal pagó 9 mil 45 dólares por su manutención en aquel país incluyendo el boleto. Esa es la misión oficial más cara que ha pagado esa institución.

En agosto de 2013 La Prensa Gráfica publicó que el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) había abierto una investigación por tres viajes de placer que hizo Araujo con su esposa entre los años 2011 y 2012 con dinero del TSE.

La investigación comenzó por un aviso que llegó al TEG sobre supuestas anomalías que involucran a Araujo y a su esposa. Los viajes con supuestos dineros de los impuestos fueron ocurrieron entre el 20 de octubre y el 1 de noviembre de 2011, cuando viajaron a Argentina y a Colombia; y del 27 de junio al 3 de julio de 2012, cuando la pareja viajó a México.

En ese entonces el TEG pidió explicaciones a Araujo sobre por qué su actual esposa se fue con él como “observadora electoral” a esos países. En ese entonces ella era empleada del Tribunal y, aparentemente, aún no había contraído nupcias con él.

En esa denuncia también se pide al entonces magistrado que aclare por qué ella no se presentaba a trabajar regularmente y solo firmaba la planilla del TSE el día de pago para recibir un salario de 3 mil dólares como asesora de informática.

Walter Araujo, el camaleón político

Walter Araujo es un hombre de 55 años de edad que casi toda su vida ha estado en la política y, según algunos analistas, “ha mamado de la teta del Estado y ha vivido del dinero del pueblo desde muy joven”. Recientemente se convirtió en un acérrimo militante del partido Nuevas Ideas. De hecho, a inicios de mayo pasado anunció que participaría como precandidato a diputado en las elecciones internas del partido dirigido por familiares y amigos del presidente Nayib Bukele.

Araujo ha recordado, en diversas entrevistas, que a los 17 años ya andaba cerca del Mayor Roberto d´Aubuisson y que fue uno de los fundadores de ARENA, aunque, por ser menor de edad, no estampó su firma en el acta de fundadores.

Hay quienes dicen que Araujo es un político oportunista que cambia de partido como cambiar de camisa. Fue funcionario público durante muchos años, sobre todo durante los gobiernos de ARENA.

Actualmente, ante las incongruencias financieras encontradas por Probidad, Araujo está siendo investigado por posible enriquecimiento ilícito. El mal manejo del dinero público, mientras fue funcionario, podría ser el punto final de una carrera en la política llena de controversias y falta de principios.

Quienes lo conocen aseguran que es un hombre desleal y traicionero. Únicamente vela por sus intereses. Por eso ha saltado de partido en partido. Comenzó en la juventud del partido ARENA. En los años noventa se convirtió en diputado y llegó a ser presidente de la Asamblea Legislativa. Luego presidió el partido tricolor y, años después, fue nombrado presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

En septiembre de 2013, Araujo anunció que renunciaba a ARENA porque ya no era el partido que “fundamos con el Mayor Roberto d´Aubuisson”, quien, por otra parte, es señalado en la Comisión de la Verdad como el autor intelectual del asesinato de Monseñor Romero.

Sin embargo, algunos areneros señalaron que Araujo era un traidor que estaba coqueteando con el FMLN y con el partido GANA, financiado, según la Fiscalía General de la República (FGR), por el entonces presidente Mauricio Funes y el expresidente Elías Antonio Saca: el primero prófugo de la justicia por corrupción y el segundo condenado a prisión tras confesar haber robado dinero público.

En 2014, ARENA denunció fraude en las elecciones presidenciales y dijo no sentirse representado en el TSE, pues, Araujo, quien había sido nombrado por ese partido, no había hecho nada para evitar la estafa electoral. Así lo dijeron algunos areneros. De hecho, Araujo fue uno de los más férreos opositores de la candidatura presidencial de Norman Quijano.

En 2015 fue nombrado candidato de GANA a la alcaldía de San Salvador y su principal candidato fue el ahora presidente Nayib Bukele. En su momento, Araujo criticó a Bukele. Dijo que el mejor candidato a la alcaldía era él, porque, a diferencia de Bukele, él sí tenía un plan de trabajo municipal. Incluso, señaló a Bukele por indicios de corrupción en la alcaldía de Nuevo Cuscatlán.

El ganador de alcaldía capitalina fue Bukele y, desde entonces, Araujo se convirtió en uno de sus apologistas más acérrimos. Su papel de político camaleónico fue dando paso a su rol de tuitero compulsivo a favor de Bukele.

Y aunque aseguró, una y otra vez, que no era partidario de Bukele ni de su movimiento Nuevas Ideas, conformó con Giovani Galeas, en Órbita TV, un panel en el que solo hablaban cosas buenas de Bukele y atacaban a los enemigos de este.

En 2017, luego de romper con el FMLN, Bukele lanzó su candidatura presidencial y Araujo se convirtió en uno de sus principales promotores.

En sus tweets y entrevistas repitió, hasta el cansancio, que su apoyo a Bukele no era interesado y que su rol de político estaba agotado. Sin embargo, el pasado mes de mayo anunció su precandidatura a diputado por Nuevas Ideas.

En una entrevista radial, Will Salgado, exalcalde de San Miguel, dijo que Walter Araujo era un político que había “mamado de la chiche de ARENA” durante 20 años.

“Este Walter Araujo yo lo conozco, es de San Miguel y no tenía ni para comer… este muchacho viene de andar con la juventud del Mayor d´Aubuisson. El único gato de ARENA que ha tenido los mejores cargos es él. Yo le diría a Walter Araujo el rey gato, porque él no tiene pisto, no tiene corona, no tiene linaje”, dijo.

Luego agregó: “Prácticamente ha comido, ha mamado, se ha alimentado de la chiche de ARENA durante veinte años. ¿Cuándo se sale de ARENA? Cuando ARENA pierde el poder y ya no le puede seguir dando dinero de la chiche”.

Araujo, el insurrecto

En los últimos años, Walter Araujo se convirtió en una pieza más de la maquinaria de propaganda de Nayib Bukele. Creó un canal en Youtube y se inventó un programa llamado “Toda la verdad”. Desde ahí ha elogiado al ahora presidente y ha atacado a sus adversarios.

Ocho días después que el presidente Nayib Bukele militarizó la Asamblea Legislativa y amagó con dar un golpe de Estado, Walter Araujo dirigió una “insurrección” contra los diputados. Todo fue un fiasco.

Araujo hizo la convocatoria en redes sociales y pidió a los insurrectos llevar cruces negras. Al lugar llegaron unas 300 personas. Araujo subió a la tarima y, con micrófono en mano, dijo que les darían más tiempo a los diputados para aprobar el préstamo para financiar el Plan Control Territorial.

Aseguró, entre otras cosas, que la protesta había sido financiada por usuarios anónimos de Twitter y personas de Nuevas Ideas en el extranjero.

La “insurrección” de Araujo fue un fracaso. Un embuste. Algunos, incluso, dijeron que Araujo se había quedado con los fondos donados por salvadoreños en el exterior para realizar la actividad.

Acusado por misógino

Recientemente Walter Araujo ha mostrado cercanías con uno de los funcionarios peor evaluados del actual gobierno: el ministro de Trabajo, Rolando Castro.

El pasado 30 de marzo, de manera sincronizada atacaron a la abogada Bertha María Deleón. El ministro Castro cuestionó a Deleón el por qué había sido despedida de la Fiscalía General y Araujo contestó que un exfiscal le había contado que había despedido a una colaboradora por encontrarla haciendo sexo oral.

El pasado 2 de julio, la abogada Deleón denunció penalmente a Walter Araujo por el delito de expresiones de violencia contra las mujeres. La denuncia fue interpuesta este jueves ante la Fiscalía General de la República (FGR).

“Todas las mujeres tenemos derecho a una vida libre de violencia, en todos los espacios donde participamos, trabajamos y nos desarrollamos. Desde que me distancié del presidente Nayib Bukele y comencé a criticar su desempeño como funcionario público, he sido blanco de ataques bajeros, misóginos y desgastantes por parte del señor Araujo, hordas de troles y personas allegadas al presidente. Voy a luchar con todas las herramientas legales para que este tipo de violencia en redes sociales no quede impune, decidí confiar en el sistema de justicia y denunciar”, escribió la abogada Deleón en su cuenta en Twitter.

Deleón aseguró que no es la primera vez que asume “litigios en condiciones de desigualdad, pero estoy convencida que hay que luchar, defender nuestros derechos y buscar justicia SIEMPRE. Esperemos que se siente un precedente”.

La abogada espera que Walter Araujo “tenga consecuencias legales por denigrar, humillar, burlarse y desacreditarme. Animo a otras mujeres que han sufrido lo mismo a denunciar, hagamos nuestra parte y pidamos justicia. Por cada una y por todas”.

El 15 de mayo de este año, el fiscal general, Raúl Melara, dijo que “hay que investigar” las supuestas amenazas a la integridad física de una mujer que en redes sociales profirió Walter Araujo, ahora militante del partido Nuevas Ideas.

“La persona que se sienta ofendida debe interponer la denuncia, no se vale que grupos de interés, grupos de presión, se valgan de la coyuntura para generar más tensión en el país”, agregó Melara.

Antes de que Nayib Bukele llegara a la presidencia de la República, la abogada Bertha Deleón era una de las personas de su círculo más cercano. Era su abogada de confianza.

Deleón lo había defendido en casi todos los procesos judiciales que Bukele enfrentó antes de llegar al poder. La abogada no solo le resolvió varios de los problemas legales que tenía encima, sino que también se convirtió en una especie de asesora jurídica.

Entre 2017 y principios de 2019, Bukele enfrentó dos procesos judiciales por los delitos de violencia contra la mujer (supuestamente haberle lanzado una manzana y dicho bruja a la entonces síndico de San Salvador, Xochitl Marchelli) y por calumniar al entonces secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas. En los dos casos, Deleón fue su defensora.

Por ese tiempo, los simpatizantes de Bukele la elogiaban. Tanto que llegó a sonar como ministra de Seguridad en un eventual gobierno del entonces alcalde de San Salvador. Ahora Deleón es uno de los rostros más visibles de la oposición y critica con dureza muchas de las acciones de Bukele.