Bertha Deleón pide anular candidatura de Walter Araujo

La abogada Bertha Deleón presentó la mañana de este lunes un recurso para anular la inscripción de la candidatura de Walter Araujo.

Deleón, quien es candidata a diputada por Nuestro Tiempo, llegó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y esgrimió que Araujo no cumple con el requisito de “moralidad notoria”.

Walter Araujo es candidato a diputado por el partido Nuevas Ideas. Ha sido militante de ARENA y GANA. Ahora es uno de los principales defensores del gobierno de Nayib Bukele.

“Yo no me callo, no me dejo, siempre decido luchar, insistir. Permitir que Walter Araujo sea candidato a diputado es ilegal y atenta contra nuestro derecho a una vida libre de violencia. Es una persona nefasta que no respeta la institucionalidad ni acata decisiones judiciales”; dijo Deleón.

El 2 de julio del año pasado, la abogada Bertha María Deleón denunció penalmente a Araujo por expresiones de violencia contra las mujeres. La denuncia fue interpuesta en la Fiscalía General de la República (FGR).

En ese momento, Deleón dijo esperar que Araujo enfrentara “consecuencias legales por denigrar, humillar, burlarse y desacreditarme. Animo a otras mujeres que han sufrido lo mismo a denunciar, hagamos nuestra parte y pidamos justicia. Por cada una y por todas”.

El 15 de mayo, el fiscal general, Raúl Melara, indicó que había que investigar las supuestas amenazas a la integridad física de una mujer que en redes sociales profirió Araujo.

El 8 de octubre Araujo fue acusado en tribunales de justicia y actualmente tiene medidas sustitutivas a la detención.

“La jueza especializada de instrucción LEIV de San Salvador, decretó medidas de protección a mi favor en junio de 2020 y aún están vigentes, él las ha incumplido reiteradamente y ha cometido el delito de Incumplimiento de Medidas Cautelares o de Protección”, recordó este lunes Deleón.

El pasado 4 de enero, Deleón también pidió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) declarar nula la inscripción de Romeo Auerbach Flores como candidato a diputado del partido GANA. Eso por haber violado la ley de Partidos Políticos al inscribirse en dos partidos, primero en Nuestro Tiempo y luego en GANA.