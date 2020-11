Rebeca Santos, fundadora de Nuevas Ideas que busca una curul en la Asamblea

Con apenas 24 años, Rebeca Santos no dudó en firmar el acta de constitución del partido Nuevas Ideas, el partido político que participará por primera vez para llegar a la Asamblea Legislativa y los 262 concejos municipales del país.

Santos, originaria de Nuevo Cuscatlán, refiere que el presidente de la República, Nayib Bukele, visitaba asiduamente el hogar de su familia para intercambiar opiniones con su padre; un hombre a quien la candidata define como comprometido con las transformaciones y la justicia social en El Salvador.

La candidata a diputada, quien encabeza el listado de Nuevas Ideas en el departamento de La Libertad, dice que desde hace 3 años viene trabajando en los 22 municipios, visitando el territorio, conociendo los problemas y buscando como encontrar soluciones.

“En los 22 municipios se han recibido millones de dólares del FODES en los últimos 10 años, pero tú no ves desarrollo local, te encuentras con calles en estados deplorables, infraestructura municipal en deterioro, servicios deficientes y una población totalmente abandonada, no hay inversión, no hay desarrollo”.

Rebeca Santos fue la responsable territorial de Nuevas Ideas del departamento durante las elecciones presidenciales de 2019, es abogada y madre de una niña de nueve años.

Su propuesta parlamentaria se basa en una pirámide integrada por legislación, gestión y desarrollo territorial. “Siempre seré una mujer de territorio, estaré siempre cerca de la gente para solucionar los problemas”.