Parker acusa a Bukele de haber conseguido bloqueo de su cuenta de Twitter

Rodolfo Parker, diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC), acusó al presidente Nayib Bukele de estar detrás del bloqueo de su cuenta de Twitter.

“Después de diez días de haber sido suspendida por tercera vez mi cuenta de Twitter, este día me la han rehabilitado”, dijo Parker durante la sesión plenaria del pasado jueves.

El diputado indicó que el bloqueo de su cuenta de Twitter tenía que ver con sus críticas constantes al actual gobierno.

“A Bukele, sus hermanos y sus empleados no les gusta escuchar la voz de la oposición. No la aguantan. Yo les quiero mandar un mensaje: mi nivel de tolerancia y resistencia no están hechos en China, son duraderos y aguantan para todo”, manifestó.

Luego agregó: “Así es que tengo tiempo para atenderlos y representar dignamente los intereses del pueblo salvadoreño que se ha ganado su democracia y libertad con mucha sangre, sacrificios y esfuerzos”.

El legislador también citó a dos clásicos de la literatura universal para referirse a Bukele y sus seguidores.

“Hay una coincidencia entre los más emblemáticos representantes de las letras, sea española o alemana. Ustedes saben que en 1605 se escribió la obra cumbre de Cervantes, el Quijote de la Mancha: ‘Sancho, dejad que los perro ladren, es señal que vamos cabalgando’. Goethe, representante emblemático de la lengua alemana: ‘Quisieran los perros del potrero por siempre acompañarnos, pero sus estridentes ladridos solo son señal que cabalgamos’. Perros, sigan ladrando, ustedes los reciclados de Nuevas Ideas solo el nombre tienen, lo que les sobra, son ladrones”.

El pasado miércoles, Parker señaló que su cuenta de Twitter había sido suspendida por tercera ocasión. Dijo que eso se debía a sus denuncias en contra de posibles actos de corrupción que habría cometido el gobierno.

Parker ha criticado al presidente Bukele por las “constantes solicitudes de dinero” que ha hecho el Ministerio de Hacienda a la Asamblea Legislativa durante la crisis sanitaria causada por la covid-19.

El diputado del PDC también ha criticado lo sucedido el pasado 9 de febrero, cuando el presidente ingresó con militares y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) al Salón Azul de la Asamblea Legislativa para presionar por la aprobación de un préstamo por $109 millones para el Plan Control Territorial.

Por su parte, el gobierno ha acusado a Parker de ser el jefe de la oposición, donde incluye a los partidos ARENA, FMLN y a algunos empresarios.