José Carlos Parada: “El aborto es el crimen más terrible que existe”

A José Carlos Parada no le gustan las etiquetas.

Eso responde cuando se le pide definirse ideológicamente. Es candidato a diputado por San Salvador por el Partido Demócrata Cristiano.

Dice que sus ideas son claras: es un defensor de los derechos individuales y el libre mercado. El aborto lo considera un crimen terrible y el matrimonio gay no cabe dentro de su definición de familia natural.

Pero más allá de las ideas, Parada dice que su principal motivación para participar en las elecciones es hacer oposición a un gobierno que considera una “dictadura”.

A su criterio, la actual oposición, salvo el diputado Rodolfo Parker, ha sido debilucha, sin dientes para defender los derechos fundamentales del ser humano.

¿Qué lo motivó a lanzar su candidatura a diputado?

Llevo dos años denunciando el auge y crecimiento de una dictadura. Esta dictadura ha surgido debido a que los partidos que debieron hacer oposición se han rendido abyectamente al poder y han estado votando irreflexivamente por todos y cada uno de los proyectos. Tengo la convicción de que es muy importante lanzar una oposición genuina, auténtica e insobornable en contra de esta dictadura que se está gestando, y el único partido que ha estado haciendo una oposición consistente es precisamente el PDC. Se me ofreció una candidatura en el partido y no dudé en aceptarla, porque creo que la próxima Asamblea Legislativa debe tener un equilibrio que le ponga un paro a los desmanes de este gobierno.

¿Cuáles son sus propuestas?

Mi propuesta fundamental a sostener en la Asamblea Legislativa, en un momento de crisis y emergencia como la actual, consiste básicamente en la defensa a rajatabla de los derechos que cada ciudadano tiene y que no pueden ser avasallados por el Estado. El papel de un diputado de auténtica y genuina oposición, más que plantear proyectos quiméricos y de difícil realización, es la defensa a rajatabla de los derechos de cada uno de los salvadoreños, que son precisamente los derechos que han sido escarnecidos por la actual administración. Uno de los derechos fundamentales de la ciudadanía es obtener cuentas de qué es lo que se está haciendo con esos miles de millones, que al final de cuentas van a ser los ciudadanos quienes los van a pagar con sus impuestos, y tener cuentas claras, que son cuentas que el Ejecutivo se ha negado constantemente a dar.

¿Y eso cómo lo haría viable?

En la práctica eso se refleja en una oposición permanente a cualquier intento del Ejecutivo de pisotear los derechos de los ciudadanos. Por ejemplo, esas cuarentenas cavernícolas que ha estado estableciendo o en algún intento que tenga de cambiar la Constitución para disminuir los derechos ciudadanos en aras de un fortalecimiento del poder del Estado; la oposición es básicamente, a la luz de la ciudadanía, negarse rotundamente a apretar el botón a favor de este gobierno.

¿Cómo se define ideológicamente?

No soy amigo de etiquetas. Digamos que básicamente soy un defensor de los derechos individuales tal como están regidos en la Constitución. Soy un defensor a rajatabla del derecho de propiedad privada, sobre todo de los más indefensos. Soy amigo de la libertad de empresa y de mercado, un defensor de la familia tradicional y de la vida desde el momento de su concepción. Con base a esas convicciones, terceros podrán etiquetarme como gusten, pero básicamente soy un defensor de esos principios que acabo de decir… también de la institucionalidad de la República, en particular de la institución de la Fuerza Armada que tan maltratada ha sido por este gobierno.

¿Cree que hay alguna coincidencia entre sus ideas y los estatutos del PDC?

Creo que hay una identificación plena, completa, porque los estatutos del PDC defienden precisamente el sistema republicano y democrático, defiende la vida desde el momento de la concepción y a la familia como está establecida de manera natural. También defiende el libre mercado y el derecho de propiedad privada. Así que creo que no hay contracción alguna entre lo que defiendo y el partido defiende en sus estatutos.

Usted ha tenido en Twitter algunas manifestaciones de apoyo a la reelección de Donald Trump y, de alguna forma, sus ideas tienen alguna coincidencia con las del ala más radical del Partido Republicano de los Estados Unidos. ¿No cree que hay una contradicción en lo que usted dice de que El Salvador se está encaminando a una dictadura, pero por otro lado usted apoya a Donald Trump, quien ha legitimado actitudes autoritarias de algunos gobernantes?

El presidente Donald Trump es presidente de los Estados Unidos, en donde yo no tengo nada qué opinar. No puedo apoyar a un presidente de un país que no es el mío. Lo único que dije en mi último podcast es que probablemente él gane, dado que va a interponer los recursos ante el Tribunal Supremo Electoral, a diferencia de como los medios lo han anunciado. Así que como no apoyo, porque no soy norteamericano, ninguna candidatura estadounidense, no creo por qué deba haber una contradicción en mi discurso.

Me dice que está a favor de la vida, ¿eso quiere decir que estaría en contra de una propuesta para despenalizar el aborto?

Absolutamente. Estoy en contra de cualquier intento de legalizar el aborto. Tal como dice la Constitución, la persona humana comienza en el momento de la concepción y no hay excusa alguna para ponerle fin. En el fondo el aborto es el crimen más terrible que hay porque es asesinar al más indefenso de los seres y no puedo estar a favor de eso.

Otra de las propuestas polémicas es la legalización del matrimonio gay. ¿Cuál sería su posición en ese tema?

Yo soy defensor de la familia natural, es decir, de hombre con mujer así nacidos. Hasta el momento que yo sepa no ha habido ningún proyecto relacionado en apoyar eso, así que no puedo manifestarme, pero en caso se hiciera me quedaré del lado de los que defienden la familia natural.

¿Cree que de llegar a la Asamblea Legislativa tendría autonomía a la hora de tomar decisiones?

El Partido Demócrata Cristiano es el único que ha demostrado en su actuar ordinario que no tiene ninguna disciplina partidaria de corte autoritario. De hecho, de los tres diputados que forman parte de la fracción, unos votan por un lado y otros por otro, y nunca han recibido ningún tipo de sanción disciplinaria, ni de reprimenda ni de llamado de atención.