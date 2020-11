Gallegos: “comisiones especiales buscan desviar atención a caos político”

El diputado del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), Guillermo Gallego, señaló durante una entrevista en Noticieros Hechos que las actuales comisiones especiales para investigar el manejo de fondos realizado por las diferentes entidades del Estado buscan desviar la atención al caos político que viven los partidos ARENA y FMLN, además de afectar al Gobierno actual.

“Lo calificó como una changoneta todo lo que están haciendo, están abusando del uso de estas Comisiones, las desnaturaliza completamente, abusan de la matonería por la mayoría que tienen ARENA y FMLN en la Asamblea”, enfatizó el diputado Gallegos.

Recientemente, los partidos de oposición aseguraron que usarían el recurso de solicitar con apremio a la Ministra de Relaciones Exteriores, pues no acudió a los llamados previamente realizados. Aunque actualmente la funcionaria se encuentra en una misión oficia comentó el parlamentario.

“(ARENA y FMLN) están abusando de las facultades que otorgan este tipo de Comisiones, la Canciller goza de Fuero por su carácter de Ministra y no puede ser llevada por apremio, pero eso a ellos no les importa, abusan de las facultades de este tipo de Comisiones que se inventan”, enfatizó Gallegos.

Ante las gestiones de los partidos de oposición en contra de funcionarios de Gobierno por su inasistencia al llamado de rendición de cuentas en el Órgano Legislativo, Gallegos comentó: “Por qué no se hace una Comisión Especial para investigar todo lo Robado en los Gobiernos de ARENA, por qué no se hace una Comisión Especial para investigar todo lo que robo Mauricio Funes”.

Y es que para Gallegos, “Lo que (ARENA y FMLN) están tratando de hacer es desviar la atención, porque se ven muy mal de cara a las elecciones, sus números están mal y buscan cualquier pretexto, pero todo se les revierte siempre al final”.

Gallegos cuestionó “Cómo es posible que la Canciller estando en Estados Unidos en misión oficial ante la Organización de Estados Americanos y aun así tiran un apremio en su contra. Estos partidos lo que están haciendo es dañar la institucionalidad del país, abusando de las comisiones especiales como la última herramienta para sobrevivir políticamente.”

Para el diputado de GANA, “esto aparentemente es legal, pero no es correcto, no es la mejor manera de enfrentar al gobierno”. Según Gallegos, “es lógico, se les ha acabado el argumento, el debate, ellos están en una misión suicida, y no les importa lo que suceda”.