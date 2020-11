Fuego cruzado en Twitter entre Bukele y Fiscal

El presidente Nayib Bukele y el Fiscal General de la República, Raúl Melara, se agarraron a “pedradas” en Twitter. Aunque no es la primera vez que discuten en esa red social, esta vez se sacaron los trapos al sol sobre conversaciones privadas que han sostenido el mandatario y el represente legal del Estado salvadoreño.

El pleito comenzó cuando Bukele comentó unas declaraciones del fiscal general respecto al caso de César Reyes, director de Junta Electoral de ARENA.

Melara dijo que no pediría cárcel para el acusado. Fue entonces que Bukele escribió en Twitter: “El mensaje que envía el fiscal Melara es: Golpeen mujeres, no se preocupen, la fiscalía no pedirá prisión. Claro, siempre y cuando se identifiquen como miembros del partido”.

En seguida, el fiscal general contestó que Bukele había llegado a su despacho a solicitarle que no procesaran penalmente a Walter Araujo, allegado a Bukele y acusado del delito de expresiones de violencia contra la mujer.

Asimismo, el titular de la Fiscalía aseguró que Bukele “sabía lo que (Araujo) había hecho, pero que no lo procesara”, y continúa: “pero obviamente no le hice caso, y lo procesé.”

Además de la afirmación, Melara señaló que al presidente “no le importa que agredan a las mujeres”, haciendo referencia a un comentario anterior que había publicado el presidente.

El caso de Walter Araujo trascendió cuando fue demandado por la abogada Bertha María Deleón por publicar mensajes con contenido violento en redes sociales, específicamente, contra mujeres.

Deleón interpuso la demanda por los tuits publicados por Araujo en los que desacreditaba, difamaba, se burlaba y exponía la integridad física de la abogada y de otras mujeres.

En el proceso judicial, la jueza Noveno de Paz ordenó a Araujo abstenerse de publicar mensajes de este tipo en sus redes sociales, además de que encontró indicios suficientes para que el caso avanzara al Juzgado Especializado para una Vida Libre de Violencia y Discriminación contra la Mujer.

Por su parte, La Fiscalía advirtió que, de no acatar estas medidas, Walter Araujo puede ser detenido y procesado por desobediencia a una orden judicial.