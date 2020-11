d´Aubuisson a embajador EEUU: Que desafortunado… No es un juego no tener FODES

El alcalde de Santa Tecla, Roberto d´Aubuisson, catalogó de desafortunado un tuit del embajador de los Estados Unidos en El Salvador, Ronald Johnson.

Todo comenzó cuando Bukele desaprobó en redes sociales el Decreto Legislativo 640, aprobado por los diputados la tarde de este jueves, con el cual se asignan los fondos del FODES a las alcaldías del país.

“Este Decreto Legislativo no será Ley hasta que tenga la firma del Presidente, cosa que no tendrá, ya que no solo es IMPOSIBLE DE EJECUTAR, sino que es evidentemente inconstitucional, ya que la Asamblea Legislativa no tiene facultad para asignar fondos sin el aval del Ministerio de Hacienda”, escribió Bukele en Twitter.

Fue entonces que el embajador de los Estados Unidos, quien se ha mostrado cercano al presidente Bukele desde que vino al país, contestó: “Games my friend. All games (Juegos, amigo. Todos los juegos)”.

Algunos usuarios de Twitter criticaron al embajador por ese comentario. Algunos señalaron que se trataba de una clara intromisión en los asuntos nacionales.

Pero fue el alcalde de Santa Tecla quien respondió indignado al comentario del embajador de los Estados Unidos: “Creo hablar por todos los alcaldes al decirle que no es un juego estar imposibilitado para atender las necesidades de la población que se beneficia de los fondos FODES, tampoco lo es dejar inconclusos proyectos como FOMILENIO II. Solo quien no entiende lo serio de éste problema puede creer que es un juego, que desafortunado tuit”.