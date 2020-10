Equipo de reforma constitucional asegura no propondrán reelección presidencial

El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, presentó la mañana de este sábado el equipo de reforma constitucional, encabezado por él y por el abogado Fabio Castillo. Los otros integrantes son Manuel Ernesto Escalante, Giovanni Alberto Rosales Rosagni y Adolfo Gerardo Muñoz Cisneros.

“El Presidente Nayib Bukele me delegó esta enorme responsabilidad y hemos conformado un equipo multigeneracional para estudiar a fondo nuestra carta magna. No hay que temerle a estos ejercicios que son enriquecedores para el país”, dijo Ulloa en la conferencia de prensa.

Adolfo Muñoz, quien funge como secretario del equipo, aseguró que no pretenden proponer una reforma constitucional que contemple la reelección presidencial.

“Queremos dejar claro que no se contempla proponer reformar lo referente a la forma de gobierno, el sistema político, los principios republicanos y democráticos y la alternabilidad inmediata del ejercicio de la Presidencia de la República”, dijo.

El vicepresidente destacó que el equipo de reforma constitucional hará una consulta ciudadana para “entregar una propuesta que vaya en beneficio de la población”.

“Los constituyentes de 1950 nos dieron una Constitución que sigue vigente en muchas áreas pues fue visionaria. Ellos, al igual que nosotros, fueron atacados. Nosotros queremos escuchar todas las voces para tener una Constitución adaptada a estos tiempos”, acotó.

Ulloa agregó que el gobierno creará un portal en el que los ciudadanos podrán dar sus aportes. “Vamos a trabajar con el principio de publicidad y transparencia… Esto no lo hicieron los constituyentes de 1950, de 1962 ni de 1983. Vamos a recoger las inquietudes de toda la población”.

Por su parte, Fabio Castillo indicó que El Salvador es el único país de la región que mantiene una Constitución elaborada en tiempos de guerra.

“Yo he sido profesor de Derecho Constitucional y siempre he dicho que una Constitución no es eterna, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de Francia asevera que una generación no puede someter a la otra, por eso este estudio es vital”, dijo.