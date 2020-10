Asamblea Legislativa condena extorsión y nuevas amenazas del Ejecutivo

La Asamblea Legislativa emitió un pronunciamiento en el que califica como “extorsión y amenaza directa” contra este órgano de Estado la falta de pago a los empleados legislativos y exigió al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, cancelar los salarios adeudados.

Los diputados, en el comunicado dado a conocer la noche este jueves, tildan de “actos arbitrarios” la decisión del Ejecutivo, que lleva 12 días de retraso en el pago del mes de septiembre para los trabajadores de la Asamblea.

En ese sentido, solicitan también al fiscal general de la República, Raúl Melara, que resuelva “de forma expedita” el aviso presentado ayer ante el Ministerio Público en el que acusan de incumplimiento de deberes al ministro Zelaya.

Además, exigen a la Corte de Cuentas de la República (CCR) que publique los resultados de las investigaciones al Ministerio de Hacienda respecto al hallazgo de “existencia de fondos públicos” en dicha cartera de Estado, con lo cual, según los legisladores, “se comprueba que hay suficientes fondos para el cumplimiento de sus obligaciones con este Órgano de Estado”.

Sobre este impasse entre el Gobierno y los diputados, el legislador de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), René Portillo Cuadra, manifestó que “queremos denunciar ante la comunidad nacional e internacional un nuevo golpe de Estado, atentando contra el pan de cada día de más de dos mil familias de empleados” de la Asamblea.

Sí hay fondos, sostienen

Los diputados no solo pidieron al ministro Alejandro Zelaya que cumpla con la cancelación de salarios, sino que también rechazaron “la ausencia total de transparencia en la administración de cuantiosos recursos asignados para el combate de la pandemia”.

En específico, la Asamblea menciona que el Gobierno contó con $3,228 en calidad de ingresos corrientes entre enero y agosto, más $3,238 millones de préstamos certificados por el Banco Central de Reserva (BCR), así como $645 millones en Certificados del Tesoro (CETES), que son deuda de corto plazo.

En total, afirma el comunicado del Órgano Legislativo, el Ejecutivo ha contado con $7,111 millones para sus distintas acciones contra la Covid-19 y otras obligaciones.

Otro de los diputados que se manifestó ante la falta de pago de salarios de la Asamblea y los argumentos de Hacienda de que no hay dinero para cumplir esta obligación fue el no partidario Leonardo Bonilla.

“¿Qué dice el ministro de Hacienda? ¿Qué dice el Gobierno? Que no hay dinero, que no alcanza. ‘Mire, le hemos pagado a los empleados del Gobierno central, pero para la Corte Suprema de Justicia, la Asamblea y las alcaldías no alcanza’. ¿Y quién fue el que dijo que el dinero no alcanza cuando nadie roba? Entonces el eslogan de campaña para Nuevas Ideas en 2021 que representa el presidente Nayib Bukele es: ‘devuelvan lo robado’”, cuestionó el legislador durante la plenaria del jueves.

De acuerdo a cifras proporcionadas por Mario Ponce, presidente de la Asamblea, el monto que debe transferir el ministro Zelaya al Órgano Legislativo es de $3.5 millones. De momento, el atraso es de 12 días.

Sobre esto, el titular de Hacienda escribió en su cuenta de Twitter que “cuando los diputados hablan sobre la urgencia de los salarios, hablan de sus salarios, no de los trabajadores. Los empleados de Asamblea Legislativa tienen claro quiénes tienen secuestrados los fondos BID (Banco Interamericano de Desarrollo)”.

Sin embargo, los empleados del Órgano Legislativo encararon al ministro esta semana, cuando se presentó el proyecto de Presupuesto General de la Nación.

Este es el pronunciamiento completo de la Asamblea Legislativa: