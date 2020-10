Arriaza Chicas, director de la PNC, es el nuevo viceministro de Seguridad

El director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, fue nombrado como nuevo viceministro de Seguridad Pública, apenas días después de que no acatara órdenes emitidas por la Asamblea Legislativa y la Fiscalía General de la República (FGR) en diligencias en las que requirieron su intervención.

De acuerdo con el Diario Oficial de fecha 12 de octubre, el nombramiento de Arriaza Chicas será ad-honorem, o sea, sin goce de sueldo, mientras que el acuerdo 384 que confirma su nueva posición en el Gobierno, tiene fecha del 9 de octubre.

Con este nombramiento, el funcionario de seguridad tendrá inmunidad ante acusaciones penales y deberá pasar por un proceso de antejuicio en el Legislativo en caso de que haya cargos en su contra.

El ahora viceministro de Seguridad ha sido acusado por la Asamblea ante la FGR en dos ocasiones, ya que se negó a llevar al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, a una comisión que investiga el uso de fondos durante la pandemia de Covid-19. Tampoco hizo lo mismo con el titular de Salud, Francisco Alabí, en las últimas horas.

Ambos funcionarios se excusaron alegando que tenían otras actividades, con la venia de la PNC. El pasado 3 de octubre, Zelaya optó por asistir a un evento en Metapán y ayer el ministro de Salud estuvo en el cerco sanitario instalado en Chalchuapa.

Por ello, los diputados notificaron a la Fiscalía el “incumplimiento de deberes” del director policial, interponiendo un segundo aviso ante el Ministerio Público este miércoles.

Con este nombramiento, el nuevo viceministro, señalado por los diputados de posibles delitos al no acatar órdenes, ahora tiene fuero, por lo que deberá pasar por un proceso de antejuicio en la misma Asamblea antes de responder ante instancias judiciales en caso de que se forme una acusación en su contra.

El Comisionado Arriaza Chicas ha sido nombrado como Viceministro de Seguridad Pública ad honórem y seguirá ejerciendo como Director de la @PNCSV. pic.twitter.com/AtsXCc2fXN — Casa Presidencial (@PresidenciaSV) October 15, 2020

A las acusaciones de la Asamblea se suma que Arriaza Chicas tampoco intervino cuando sindicalistas municipales de ASTRAM bloquearon el acceso al relleno sanitario de Nejapa, generando una crisis de insalubridad en San Salvador, esto pese a que la misma FGR emitió una orden funcional para desalojar a los manifestantes.

Arriaza Chicas ha sido nombrado en el cargo que ostentaba el aún director general de Centros Penales, Osiris Luna Meza, quien está señalado por un viaje que realizó a México el año pasado, en calidad de viceministro, y por el que se observa en imágenes volando en un jet privado.

Luna Meza se negó a entregar información sobre quién financió dicho vuelo y dijo que en sus redes sociales que su traslado al interior de México no tuvo costo, a pesar de utilizar un servicio privado.

Además, una investigación de Revista Factum señala que Osiris Luna habría utilizado de forma irregular $8.5 millones de tiendas penitenciarias.

“Jugada política”

A criterio del diputado de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), René Portillo Cuadra, el nombramiento de Arriaza Chicas como viceministro de Seguridad es una “jugada política” del Ejecutivo.

“Es una jugada política. El director de la Policía no tiene fuero, por lo que en cualquier momento puede ser procesado y no puede poner el fuero como una excusa para no ser llevado a la justicia”, aseguró a los medios de comunicación esta mañana.

“Nombrarlo ministro o viceministro es ponerle fuero, es ponerle blindaje, es ponerle impunidad. Ese mensaje el pueblo ya lo entendió muy bien”, añadió.

Asimismo, dijo que desde el momento en que una persona es nombrada en un cargo con fuero, “desde ese momento necesta levantar el fuero la Asamblea para poderlo procesar. Es una jugada política, es una muestra de impunidad”.