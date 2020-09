Portillo Cuadra a Magaña: “Si desea renunciar al fuero tiene que renunciar al cargo”

El diputado de ARENA, René Portillo Cuadra, aseguró la tarde de este lunes que los legisladores no pueden renunciar al fuero porque es “inherente al cargo”.

“Nadie puede renunciar al fuero estando en funciones, si desea renunciar al fuero tiene que renunciar al cargo”, aclaró Portillo Cuadra.

La semana pasada, el diputado disidente de ARENA, Arturo Simeón Magaña, aseguró que renunciará al fuero constitucional para enfrentar el juicio en su contra por el accidente que provocó en la colonia Escalón, el pasado 29 de agosto, en el que falleció su amigo Francisco Moya y resultaron lesionadas otras personas.

Sin embargo, el diputado Portillo Cuadra indicó que eso es imposible, pues se trata de un precepto constitucional que incluso ha sido establecido en resoluciones de la Sala de lo Constitucional

“El fuero es inherente al cargo, de tal manera que no existe la figura de renuncia al fuero. En ese sentido se desliga del cargo y en consecuencia del fuero o enfrenta el proceso de desafuero, pero no hay términos medios en este tema”, enfatizó.

El pasado 9 de septiembre, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó a la Asamblea Legislativa la solicitud de antejuicio contra Arturo Simeón Magaña.

Los fiscales que presentaron la solicitud de antejuicio aseguraron que Blanca Rosa Mármol Mejía, juez Primera de Paz de Ahuachapán, se negó a permitir la extracción de fluidos para realizar el examen toxicológico al diputado cercano al presidente Nayib Bukele.

También criticaron los procedimientos de la Policía Nacional Civil (PNC) que no recolectó las evidencias que quedaron en la escena del accidente de tránsito.

“Hemos tenido inconvenientes en este proceso”, comentaron los fiscales del caso.

Recordaron que los artículos 180 y 422 del Código Procesal Penal fueron incumplidos tanto por la jueza ahuachapaneca como por los policías de tránsito que llegaron a la escena.

La jueza y los policías, según los fiscales, debieron colaborar para recolectar la información con la que debe estar sustentada la petición de antejuicio.

Ayer Diario El Mundo publicó que Raúl Melara, fiscal general, había confirmado que Magaña Azmitia y la familia Moya habían acordado retirar la denuncia. Pero la conciliación solo tiene efecto hasta después que la autoriza el juez asignado al caso.

En un primer momento se dijo que el diputado iba a ser acusado de homicidio y lesiones culposas. La solicitud de antejuicio, sin embargo, solo pide el desafuero por homicidio culposo.

El 7 de septiembre de 2020 la Cámara de la Tercera Sección de Occidente ordenó a la jueza autorizar la práctica del examen toxicológico al diputado Magaña.

“Revóquese la resolución dictada por la jueza de Paz de esta ciudad en la que deniega la práctica de un acto urgente de comprobación. Ordénese a la referida funcionaria judicial que autorice práctica de la intervención corporal en el señor Arturo Simeón Magaña Azmitia para que realice la pericia solicitada por el ente fiscal”, dice la resolución de la Cámara.

El diputado dijo la semana pasada que no manejaba ebrio el día del accidente, ocurrido el 29 de agosto en la colonia Escalón, donde falleció su amigo Francisco Moya y resultó lesionada una joven que a la fecha se desconoce su estado de salud.

“He estado y seguiré estando presto a las investigaciones pertinentes. Debo de aclarar que no manejaba en estado de ebriedad y que no me declaro culpable del hecho”, escribió en su Twitter el diputado.