Mirella de Wollants: “Los ciudadanos preparados debemos involucrarnos en la política”

La doctora Mirella de Wollants, conocida por sus ponencias en temas nutricionales y por su trayectoria como investigadora y docente universitaria, decidió dar el paso en la política, lo cual considera que deben emular otros ciudadanos capacitados y respetuosos de la ley.

De Wollants, quien considera que la salud, la educación y la institucionalidad del país son temas que deben tener más realce, competirá en las elecciones de febrero de 2021 por una diputación en la Asamblea Legislativa bajo la bandera de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).

En esta nueva faceta de su carrera, la médica propone que más ciudadanos capacitados en diversos ámbitos den el salto a la política para que algunos funcionarios que no estén suficientemente preparados para sus cargos vayan dejando sus puestos a personas más aptas.

Conocida por impulsar una propuesta que se convirtió en ley para reconocer a estudiantes de medicina como empleados y por educar en nutrición y derechos humanos, De Wollants ahora plantea la importancia de garantizar eficiencia en servicios fundamentales para la población, la educación y la salud, acompañado de una educación en respeto a las leyes.

Desde el Legislativo, De Wollants propone la descentralización de los servicios primarios tanto en atención médica como en los años de educación básica, trasladando más responsabilidades a los gobiernos locales. A su criterio, es así como la población tendrá un servicio más cercano y de mejor calidad.

En esta entrevista con Grupo de Medios UNO, la candidata a diputada por San Salvador explica sus pretensiones en la política, sus propuestas principales y hace un llamado a que la población tenga un rol más protagónico, aun si no se involucra de lleno en la política.

¿Qué la motivó a pasarse de la esfera profesional a buscar un puesto dentro de la política?Como ustedes saben, soy médico, nutrióloga, abogada, investigadora científica, catedrática universitaria, ciudadana, madre, esposa y he dedicado estos últimos 30 años a trabajar duro, a cuidar a mi familia y trabajar en la salud y educación. La nutrición es educación, estar saludables y vivir más tiempo de lo esperado.

Sin embargo, en estos momentos, con esta pandemia, el país se encuentra en un caos social, económico y político, y sin ofender a nadie, mucho se debe a que dentro de la masa de funcionarios públicos no hay la suficiente cantidad de personas que tenga la preparación suficiente para enfrentar este caos y que se pueda salir de esto y nos permita vivir en un país donde estemos felices, seguros y prósperos.

Especialmente en las áreas de salud, educación y la institucionalidad, que serán mis ejes de trabajo cuando ya esté en la Asamblea, por lo tanto decidí entrar y participar, porque estoy convencida que parte del problema es que la gente no participa y esto es un término genérico, que definitivamente no es solo señalando, criticando, sino que es más.

Cuando me llamaron (de ARENA) y me dijeron que me observaron y me preguntaron si quería participar para trabajar en la Asamblea, dije ‘sí’, porque estoy convencida que quiero hacerlo y tengo las competencias.

¿Por qué eligió al partido ARENA para competir en los comicios legislativos de 2021?

Eso se responde a partir de mi persona. Mis principios y valores son la justicia, la libertad, la persona humana, la familia, la vida, todos aquellos que conllevan a tener un Estado democrático, republicano, representativo y esos principios y valores los vi plasmados en los estatutos de ARENA. Ellos los tenían, iguales a los míos y es el único partido por el que podía involucrarme y entrar en el mundo político.

Debemos enseñarle a las personas que los partidos políticos son un barco y las personas, los marineros que están ahí, de ellos depende lo que se hace.

Usted enfatiza el hecho de que hay muchos ciudadanos capaces en el país pero no todos se involucran en la política. ¿Con su candidatura busca dar ese mensaje de participación?

Estoy convencida que sí. El liderazgo lo marca la persona que define rumbos diferentes, satisfaciendo necesidades e inquietudes de quienes se sienten abandonados o no tomados en cuenta. En otros partidos, después de que mi persona entró (al medio político), muchas personas se han ido acercando e involucrando, personas parecidas a mí, con más de una profesión, con diplomados, sin pasado político y personas que iban viendo muchos ejes que estoy queriendo defender, especialmente la institucionalidad.

¿Cuáles son esas propuestas y proyectos que le gustaría impulsar, de acuerdo a los ejes que usted ha mencionado (salud, educación e institucionalidad)?

En este momento todos pensamos que una población que esté enferma no puede ser la base del desarrollo, necesitamos una población saludable, educada en el autocuidado, ahí se amarra la salud y la educación, siempre va amarradas. Y la institucionalidad, en el sentido del respeto al Estado de Derecho, las garantías, las libertades, que son parte de los principios y valores que establece nuestra carta magna, que tiene como soporte los derechos humanos para llevar una vida digna.

En el campo de la salud, mi primera propuesta la denominé “Salud a las municipalidades”. Los sistemas de salud están divididos en atención primaria, secundaria y terciaria. En la primaria va la consulta externa, no necesitan hospitalización, y ahorita el Ministerio de Salud la tiene fundamentada en las unidades de salud y en Fosalud (Fondo Solidario para la Salud) y aparte las alcaldías están cumpliendo el artículo 4 del Código Municipal que les dice que tienen que dar atención en salud. Eso ha hecho que se dividan cuando deberían estar unidos para el mismo fin. Las personas van a consultar a distintos lugares, recogiendo medicamentos que muchas veces no se usan y se desperdician, ese es un tema antiguo.

Lo más importante es saber determinar quién es nuestra población, de qué padece, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus medicamentos y por cuanto tiempo. Nuestro sistema sanitario está centralizado y es el ministro el que determina compras, etcétera y esto no permite que él se acerque a la población y conozca la realidad para que la ejecución e inversión sea eficaz y satisfactoria. Yo propongo la descentralización, como hacen en otros países. Son las alcaldías las que deben ejecutar la atención primaria. Todo debe reunirse en uno solo y debe controlarlo y dirigir el concejo municipal, porque el alcalde está más cerca y conoce a su población. Él sabe cuánta gente vive, lo que padece, es quien visita a la gente.

Todavía no tenemos un sistema de salud que sea tan eficiente, eficaz, sí ha tenido mejoras, pero todavía nos falta. Tuvimos como ejemplo esta pandemia. Si los municipios hubieran tenido descentralización hubieran podido comprar pruebas Covid-19, sin desperdicio. Se hubiera podido ir a las casas, como hicieron en Japón o Australia.

¿En materia de educación qué mejoras considera que deben hacerse?

Casi lo mismo, descentralizar la educación primaria. Las escuelas deben pasar a los municipios. El ministro de Educación está lejos y la gente se frustra de ir a escuelas sin aire acondicionado, con polvo, sucias, no pueden controlar ni quién elabora los alimentos de la escuela saludable. Si de kinder a noveno grado está controlado por la alcaldía será más eficiente porque la misma gente pedirá reunirse con concejos municipales.

En salud, propongo descentralizar la atención en el nivel primario; y en educación, descentralizar la educación primaria.

En el tema de institucionalidad, ¿qué diagnóstico hace y qué debe trabajarse más como nación?

Vuelvo a la educación. Tenemos que comenzar con nuestros niños y jóvenes a enseñarles el respeto a las leyes, qué es la Constitución, qué es el Estado de Derecho, para tener una población que se conduzca con base a las leyes. Estoy hablando de una propuesta a largo plazo, la Constitución dice en el artículo 60 que debe enseñarse derechos humanos, historia nacional, cívica, moral y es algo que no se ha cumplido.

Los ciudadanos bien preparados debemos inmiscuirnos en política para ir separando estos funcionarios que no quieren respetar la ley, el Estado de Derecho. Veo la solución a largo plazo pero debe comenzarse. Los que quedemos debemos respetar las leyes y espero que seamos un ejemplo.

Los recursos de amparo que presentó ante la Sala de lo Constitucional por falta de agua en la capital y falta de equipo de protección a médicos es un mensaje de acciones que ya se pueden tomar, incluso antes de entrar en política…

Empecé antes, en 2018, con la presentación de una propuesta de ley para que se reconociera la calidad de trabajadores de los estudiantes de medicina y odontología en los hospitales y la ley que surgió, el 9 de febrero de 2019, es producto de ese actuar y propuesta que presenté. A través de la Asociación de Mujeres Universitarias promoví hacer cursos de derechos humanos dirigidos a mujeres y hombres.

Sobre los recursos de amparo, es un recurso jurídico establecido en la Constitución y es una forma efectiva de hacer cumplir derechos y por eso interpuse el recurso hace dos semanas para que la Sala ordene que se haga efectivo (el derecho al agua en San Salvador). Hay muchas formas de lograrlo.

Con las noticias de mis colegas falleciendo (médicos, a causa de la Covid-19), me di cuenta que había que poner un recurso, no solo es hablando, es a través de la ley misma y presenté un amparo, y me acompañé de un grupo de expertos. Debe haber un equipo técnico revisando las compras que se hacen.

¿Qué nos puede decir de Mirella de Wollants como persona? Ya conocemos sus facetas como médico, comunicadora y esos insumos que respaldan su trayectoria.

Desde 1995 logré que los medios de comunicación me abrieran sus puertas y estoy agradecida porque me permitieron hacer mi trabajo educativo, porque la nutrición es educación.

Soy una primogénita de un hogar donde se amaba el país y sus costumbres, soy hija de un padre que creía que el estudio era una forma de salir adelante, era un lector adicto, historiador, economista y mi madre, una mujer entregada a su hogar y me enseñó el amor a la familia.

Al terminar mi carrera de medicina formo un hogar con la mejor persona del mundo para mí, mi amigo, compañero, colega, socio en todo y asesor y fundamos tres empresas que son nuestros hijos.

Así he venido caminando, mi padre también era un idealista y pensaba que había que trabajar para hacer un mejor país y siempre tuve pensamientos de involucrarme. Para hacerlo, hay que ser honrado, no ser conforme. Esa soy yo: mujer, trabajo, amor, honestidad.