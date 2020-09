Diputado Magaña dice que no manejaba ebrio y que no es culpable de accidente

El diputado disidente de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Arturo Simeón Magaña, dijo este martes en su cuenta oficial de Twitter que no manejaba ebrio ni se declara culpable del accidente de tránsito en la colonia Escalón del sábado pasado, en el que uno de sus acompañantes falleció y otra persona está hospitalizada en condiciones delicadas.

“He estado y seguiré estando presto a las investigaciones pertinentes. Debo de aclarar que no manejaba en estado de ebriedad y que no me declaro culpable del hecho”, escribió en su Twitter el diputado, cuya postura es a favor del Gobierno central.

Asimismo, dijo que “lamento el accidente ocurrido, mis condolencias a la familia del fallecido (José Francisco Moya, de 27 años). Uno de mis mejores amigos”.

Este lunes, el fiscal general de la República, Raúl Melara, denunció la pasividad con la que instituciones como la Policía Naciona Civil (PNC) o el juzgado de Ahuachapán han actuado en las investigaciones y recolección de pruebas del accidente de tránsito en el que está implicado el diputado Arturo Magaña.

De hecho, el titular de la Fiscalía (FGR) señaló que el Juzgado de Paz de Ahuachapán no realizó el test toxicológico al diputado disidente de ARENA, de forma que no tienen, de momento, prueba que confirme o desmienta si él estaba ebrio o bajo los efectos de otra sustancia en el momento del percance y en las horas posteriores.

“Hemos tenido inconvenientes con el Juzgado de Paz de Ahuachapán, en donde pedimos que se ordene un examen toxicológico al involucrado en el accidente. Esta juez se apersona para realizar el mismo, pero a la hora de llevarlo a cabo manifiesta que no se hará (el test)”, dijo ayer el fiscal Melara.

Tras el percance del sábado, en la colonia Escalón de San Salvador, el diputado Magaña, legislador del departamento de Ahuachapán, movió el cuerpo de José Francisco Moya Aguilar, quien en ese momento aún agonizaba, y lo arrojó al suelo mientras le gritaba, según quedó registrado en videos, y posteriormente huyó del lugar y dejó abandonado su vehículo.

El mismo sábado se conoció que la Fiscalía ordenó a la Policía dar con el paradero de Magaña, quien está actualmente hospitalizado en un centro privado de Ahuachapán. Esta información se reveló hasta el domingo, luego de preguntas de la prensa a las autoridades policiales.

Y también fue hasta el domingo que la Asamblea Legislativa fue notificada sobre las diligencias policiales referentes al caso. De hecho, un informe sobre el accidente de Arturo Magaña fue entregado a este órgano de Estado hasta las 7:00 a.m. del domingo, según dijo el director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas.

Sobre las acciones que tomará la FGR, pese a las denuncias de negligencia de la PNC y el juzgado ahuachapaneco, el fiscal Melara adelantó que seguirán con las indagaciones y presentarán la solicitud de antejuicio en la Asamblea Legislativa contra el diputado disidente de ARENA la próxima semana.

El antejuicio a Magaña, quien junto a otros tres de sus compañeros legisladores disidentes de ARENA apoya al gobierno, es un requisito necesario que debe seguirse para que la Asamblea Legislativa decida si existe lugar a formación de causa y sea juzgado por los posibles delitos que cometió, entre ellos homicidio culposo.