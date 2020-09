Comisión Política recomendará destitución del ministro de Defensa

La Comisión Política de la Asamblea Legislativa está próxima a emitir un dictamen favorable en el que recomendará al gobierno de Nayib Bukele que destituya a su ministro de Defensa, Francis Merino Monroy, por el ingreso de militares armados al Congreso el 9 de febrero pasado, según adelantó el diputado Norman Quijano.

El legislador de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) señaló este martes que en “la Comisión Política ya se tiene un proyecto de dictamen en el caso de la interpelación del señor ministro de Defensa, Francis Merino Monroy, y va a recomendar la destitución de él, tiene toda la sustentación técnica y jurídica”.

En la entrevista de Noticiero Hechos AM, de Canal 12, Quijano agregó que “la Comisión Política va a decidir qué es lo que le va a quitar, qué es lo que le va a poner, los ingredientes que a nuestro juicio deben de ir en un dictamen de esta naturaleza, que será un dictamen que marca también un precedente, porque no recuerdo en mi ya dilatada política, no recuerdo que se haya solicitado la destitución de un ministro de la Defensa”.

Los diputados propondrían la remoción del ministro luego de que el pasado 21 de agosto se negara a dar detalles sobre el ingreso de militares armados y policías al Salón de la Asamblea el 9 de febrero pasado, un hecho que Merino Monroy definió como un “procedimiento de seguridad”.

A finales del mes pasado, los diputados prepararon 17 preguntas al contralmirante, quien recurrió a evasivas y a explicaciones de términos militares para justificar lo que el consideró una operación legal, aunque tampoco dio mayores detalles sobre dicho procedimiento de seguridad.

Al final el interrogatorio de más de 12 horas el 21 de agosto, la conclusión de algunos diputados, como Yanci Urbina, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), fue que el ministro de Defensa “descargó” responsabilidades en el jefe del Estado Mayor Presidencial, Acevedo López.

Hoy, Norman Quijano se refirió a esa extensa jornada y señaló que “a una interpelación un funcionario debe llegar o se le separa (del cargo). Él (Merino Monroy) llegó, pero con eso no basta”.

Esto ya que, a juicio de Quijano, el militar “debe dar respuestas de lo que realmente sucedió y él llegó a negar, casi se atrevió a decir que iba paseando y habían llegado brigada especial de seguridad militar, comandos de Fuerzas Especiales, no necesito narrarlo. Es más, escribió un tuit en el que dijo que estaba esperando sus órdenes”.

Acerca de la fecha en que se podría emitir el dictamen, comentó que “vamos a tenerlo, todavía no he visto la convocatoria de la Comisión Política, puede ser para mañana (miércoles) o un día después, lo cierto es que estamos en ese momento crucial”.

Siguen investigaciones y llamados

Sobre el rumbo de las investigaciones de la comisión especial que se creó en la Asamblea, el legislador dijo que “han habido dos momentos, la interpelación estaba programada para marzo y que debido a la pandemia se suspendió”, pero también “se ha creado una comisión especial que investiga los hechos del 9 de febrero que la preside Alberto Romero”.

“Esa comisión está llamando a ese resto de entes involucrados la PNC, y yo no descartaría que se llame al director de la OIE (Organismo de Inteligencia del Estado)”, al cual advirtió, junto al ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, que “deben decir con suficiente criterio democrático y de responsabilidad qué es lo que realmente sucedió o se exponen a algo que puede tener otras consecuencias”.

Esto ya que “una recomendación de destitución de estos ya tiene una fuerza vinculante, OIE y el ministro de Seguridad”, según Quijano.