Bertha Deleón: Caso del diputado Magaña es “indignante y nefasto para el país”

La abogada Bertha Deleón criticó con dureza al diputado de ARENA, Arturo Simeón Magaña, luego que este se manifestara públicamente por el accidente sufrido la madrugada del pasado sábado donde hubo varios lesionados y un fallecido.

“Si vos tenes amigos influyentes, si sos Diputado, podes: conducir ebrio, verte involucrado en accidente donde muere una persona que viajaba con vos, sacudir su cuerpo herido, abandonar a tu amigo grave en la calle, tuitear y jactarte que no pasará nada y que sos “inocente”. Asco!”, escribió en Twitter la también candidata a diputada por Nuestro Tiempo.

Instantes después, Deleón indicó que el diputado la bloqueó por las críticas que había hecho en Twitter. “El puede hacer y deshacer, pero cuando lo confrontan se pone sensible al igual que su amigo Presidente Nayib Bukele. Ante los cuestionamientos bloquea, a pesar de que ambos ostentan cargos públicos. Niños de vidrio, por eso son compinches”.

El diputado Magaña dijo este martes en su cuenta oficial de Twitter que no manejaba ebrio ni se declara culpable del accidente de tránsito en la colonia Escalón del sábado pasado, en el que uno de sus acompañantes falleció y otra persona está hospitalizada en condiciones delicadas.

“He estado y seguiré estando presto a las investigaciones pertinentes. Debo de aclarar que no manejaba en estado de ebriedad y que no me declaro culpable del hecho”, escribió en su Twitter el diputado, cuya postura es a favor del Gobierno central.

Asimismo, dijo que “lamento el accidente ocurrido, mis condolencias a la familia del fallecido (José Francisco Moya, de 27 años). Uno de mis mejores amigos”.

Magaña es uno de los diputados casi desconocidos que no han figurado por su labor legislativa. Se dio a conocer desde que junto a otros de sus compañeros comenzó a criticar a ARENA y apoyar al gobierno de Nayib Bukele.