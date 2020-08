Segunda carta pública del doctor Picardo dirigida al presidente Bukele

A continuación Diario 1 reproduce íntegramente la segunda carta del doctor Oscar Picardo (publicada en el sitio web Disruptiva) dirigida a Nayib Bukele:

Estimado presidente Bukele:

Después de escuchar atentamente su cadena nacional del día nueve de agosto, me veo en la necesidad de escribir esta segunda misiva; no porque me haya insultado esta vez, sino para zanjar y aclarar algunos puntos de sus discursos políticos. Siempre con mucho respeto y empatía pedagógica, con el único ánimo de ayudar.

Luego de valorar su insulto del cinco de julio, el video del 24 de julio -en dónde su productor me ingresa a la lista de los malvados- y la cadena del nueve de agosto he llegado a una preocupante conclusión: o usted verdaderamente no lee, o sus cuentas de Twitter y Facebook las manejan personas ajenas al país. A continuación, me explicaré con más detalle.

La estrategia “Cerco Epidemiológico Inteligente” que desarrollamos desde inicios de julio en el municipio de San José Villanueva se basa en tres componentes: a) Creación de un Mapa Interactivo para alertar sobre los riesgos de contagio y evitar que la gente se infecte; b) Entrega de un protocolo y kit domiciliar de bioseguridad; y c) Campaña de educación e información dirigida a la ciudadanía. Por estas ideas usted me insultó y afirmó que íbamos a causar una masacre en el municipio… Pero ahora resulta que en su “Plan de una apertura ordenada e inteligente” (siete puntos) usted está utilizando las mismas estrategias de San José Villanueva: Un mapa interactivo de riesgos para identificar zonas de contagio y entrega de kits domiciliares. Pregunto: ¿Cuando nos insultó no había leído nuestra propuesta o su staff de asesores no le contaron que se trata de lo mismo? Pues, me permito felicitarle por este plan; y les recomiendo visitar el siguiente enlace, no tiene desperdicio: https://observatoriocovid19.sv/laboratorioCEIsanJoseVillanueva.html

Segundo, cuando usted me integró al video de los enemigos del 24 de julio, por cierto, de modo descontextualizado- realmente critico la construcción de CIFCO 3, ya que según los resultados de los modelos matemáticos con el peor escenario de 62,710 infectados, la demanda sería de 1,089 camas UCI; según las proyecciones matemáticas que realizamos el tres y ocho de abril y que publicamos el dos de mayo señalaban que a 90 días –del 18 de marzo, es decir al 18 de junio- cito textualmente: “aislamiento medio 14,916 casos (esta es la lectura sugerida) pagina 36: https://observatoriocovid19.sv/ebook.html . Ahora resulta que según los datos de la cadena del nueve de agosto: Sólo en la red hospitalaria -con las patologías recurrentes- hay 550 camas disponibles y la ocupación real -en plena pandemia con una tasa de aceleración y contagio alta, de más de 400 casos diarios- es de 425 camas; y si en total hay 1,125 camas disponibles, ¿para qué se está construyendo CIFCO 3 en plena emergencia? Si su respuesta, simplemente, es: para ostentar el hospital más grande de la región y de Latinoamérica, está bien; pero si es en función de necesidades reales y de ahorro del gasto público está muy equivocado.

Respecto a la propuesta del “carné de inmunidad” debemos recordarles a los asesores y al staff de especialistas del MINSAL, que no hay datos concluyentes sobre la inmunidad de SARS-CoV2; al respecto le recomendamos leer la entrevista del virólogo italiano Andrea Crisanti publicada en El País el 14 de abril, titulada: “Un carné de inmunidad es una estupidez enorme”. También, Ildefonso Hernández, exdirector general de Salud Pública de España, agrega: «Desde el punto de vista de la factibilidad, hoy por hoy es una imprudencia utilizar esto». Por último, I. Glenn Cohen, experto en políticas de Derecho de la Salud y Bioética de la Universidad de Harvard señala: «Simplemente, no sabemos aún si lo que detectan las pruebas de anticuerpos es verdaderamente ‘inmunidad’ a la covid-19. Puede ser inmunidad parcial, puede ser inmunidad de duración incierta, y otras múltiples preguntas sin respuesta». Esta idea la discutimos en el Observatorio el 27 de marzo a propuesta del Dr. Carlos Hernández de la Universidad de Colima, México; busque en nuestra biblioteca digital el documento 35: https://observatoriocovid19.sv/biblioteca.html#internacionales . Van 4 meses atrás…

Unas últimas recomendaciones estadísticas y epidemiológicas: A los que cargan los datos en el sistema, tengan cuidado con los patrones numéricos y con las fuentes…; con el tema de mapas, FUNDAUNGO les puede ayudar, lo han hecho muy bien; también es importante avisarle de modo oportuno e inmediato a los casos positivos; en San José Villanueva la brecha entre el diagnóstico positivo y la comunicación era de cinco días, tiempo suficiente para que los asintomáticos contagien a muchos más.

En síntesis, presidente no se moleste, la academia es así de incómoda, no somos parte de un plan perverso de la oposición ni nada por el estilo, nos basamos en datos no en percepciones. Sí le recomendamos a usted y a su equipo de asesores y Ministros que LEAN ANTES DE CRITICAR (en mayúsculas, negrita y subrayado), para que no sigan cometiendo este error de utilizar lo que criticaron.

Hacer políticas públicas, sobre todo en una crisis, al margen de la ciencia y de la academia es un “Crassus Errare”. Reconocemos nuestras limitaciones, pero detrás de nuestros equipos científicos hay otros especialistas y académicos internacionales apoyando, y siempre, en el marco de una pandemia, el sumar y el multiplicar es mejor que restar y dividir. Espero no molestarle más con mis ideas y cartas; y como siempre, me despido con muestras de mi mayor respeto. Atentamente,

Oscar Picardo Joao, PhD