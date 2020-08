Mario Ponce: La población no está de acuerdo con las cuarentenas

El presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, dijo este miércoles que luego de sugerir una cuarentena estricta durante las vacaciones agostinas se percató que la gente “no quiere encierros”, sino “libertad”, pese a la emergencia sanitaria por Covid-19.

“Pude percibir que el tema (cuarentena durante vacaciones) no era tan popular (en redes sociales), la gente no quiere encierros, quiere libertad, quiere de alguna manera desarrollarse y resolver sus asuntos como familia y debemos entenderlo. Esa lectura la tienen los diputados de los diferentes grupos parlamentarios”, valoró el legislador en la entrevista de Hechos de Canal 12.

Asimismo, dijo que la cuarentena de más de 80 días que estuvo vigente para contener la epidemia de coronavirus “nos dio un resultado y fue uno que no satisfizo, no dio lo que nosotros queríamos, que era aplanar totalmente la curva y disminuir los contagios”.

En ese sentido, Ponce responsabiliza al Gobierno por aglomeraciones que se dieron en distintos eventos públicos, lo cual generó una “multiplicación de contagios”.

“El virus se multiplicó por algunas acciones del mismo Estado y eso hay que reconocerlo, no hacerlo sería como que el virus se multiplicó por arte de magia”, expresó Ponce.

A pesar de que considera que la cuarentena no funcionó para disminuir los contagios y aplanar la curva, el diputado de Concertación Nacional (PCN) dijo que de igual forma propuso una medida de este tipo para la capital, aunque no encontró apoyos en la Asamblea.

“Yo lo he impulsado (confinamiento), no es que esté de acuerdo, antes de irnos de vacaciones, pero no hay voluntad, no hay votos en el pleno y no puedo mantener la misma posición. Hice el cabildeo necesario, lo que recibí fueron reproches, me pegaron mi pequeño raspón, o en buen salvadoreño, ‘magullón’, por impulsar las medidas”, resumió.

“La gente no puede vivir de raciones”

Por otro lado, Mario Ponce valoró que “el país no puede estar paralizado” y que, ante el nivel de contagios comunitarios casi imparable, la población quiere salir a trabajar y ya no vivir “de raciones”.

“Estas familias (las que sacaron banderas blancas pidiendo ayuda) nos decían que quieren ganarse el pan de cada día con su propio sudor y la gente no puede estar bajo la ración”, afirmó el presidente del primer órgano de Estado.

“¿De qué va a vivir el país? ¿De dónde vas a sacar los salarios a los médicos, enfermeras, laboratoristas y personal administrativo de salud? Pensemos exclusivamente en ese personal en primera línea, no se diga el resto del aparato del Estado”, agregó.

Asimismo, cuestionó que si se conoce que el corovirus puede volver a enfermar a una persona ya recuperada, “¿Entonces qué significa seguir paralizando la economía, encerrando a la gente? ¿De qué va a comer? Ya no se va a morir del virus, sino del hambre, y no podemos llevar al país a una pobreza tan radicalizada en la que tengamos otros problemas de otra índole”.

El Salvador se encuentra desde julio pasado en la etapa de mayor contagio de coronavirus.

Solo este martes se reportados 439 pacientes nuevos, el pico más alto de casos registrados en 24 horas, además hubo 12 fallecimientos, mientras que diariamente el promedio de casos es de 400 desde hace algunas semanas.

El total de casos es de 18,701 desde que inició la epidemia en marzo pasado y los casos activos en el sistema de salud son 9,092, de los cuales 1,161 están graves y otros 509 se encuentran en condiciones críticas.